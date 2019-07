PASO 2019: ¿Son obligatorias? ¿Puedo votar después?

ADEMÁS

El 11 de agosto los argentinos deben presentarse a votar si no lo hacen deberán enfrentar una multa de 50 pesos. Si, además, deciden no ir el 27 de octubre tendrán que pagar 100. Es decir, de no presentarse en ambas el monto total será de 150 pesos.

Más allá de eso, si uno no vota en las PASO podrá votar en Octubre y decidir, finalmente, el presidente de la Nación.