Preocupación por Leonel Miranda: grabaron al ex Racing vendiendo oro en Villa Tranquila

ssstwitter.com_1770818617125 El video que se viralizó de Leonel Miranda vendiendo oro en Villa Tranquila.

En las últimas horas, empezó a circular un video del jugador de 32 años negociando en su barrio, justo frente a la casa de su madre. En las imágenes se lo ve intentando vender un anillo abollado mientras charla con el comprador sobre su situación actual: "Ahora estamos así, renegando. Estamos esperando, llegaron una banda de ofertas pero bueno... que me dejen jugar seis meses en cualquier lado", confesó el "Lolo", dejando en claro su deseo de volver a las canchas.

La última vez que Miranda tuvo acción oficial fue hace casi cinco meses, a fines de septiembre de 2025, cuando vestía la camiseta de San Telmo en la Primera Nacional. Antes de ese paso fugaz, también había estado en Banfield sin lograr la continuidad deseada. Hoy se encuentra como jugador libre, lejos de los flashes y a la espera de una oportunidad que le permita relanzar una carrera que en su momento prometía muchísimo.

Surgido de Dock Sud y con esa impronta de enganche clásico, Miranda debutó en la primera de Independiente en 2013 tras impresionar al mismísimo Ricardo Bochini en una prueba. Después de pasar por el fútbol de Estados Unidos y México, y de brillar en Defensa y Justicia, cruzó de vereda en Avellaneda para jugar en Racing, donde logró coronarse con dos títulos y mostrar su mejor versión. Hoy, el destino lo encuentra en una realidad totalmente distinta, peleándola desde el barro.