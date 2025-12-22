Rosario: alerta por un reto viral que puede provocar la muerte

La práctica se difunde principalmente a través de redes sociales y propone consumir varias pastillas, incluso un blíster entero, como forma de “resistencia”. Aunque el fármaco es habitual en hogares argentinos, los especialistas coinciden en que su consumo excesivo puede derivar en daño hepático irreversible si no hay atención médica a tiempo.

paracetamol-reto-viral Autoridades sanitarias advierten por el uso indebido de analgésicos de venta libre entre adolescentes.

Ante esta situación, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado dirigido a familias y profesionales de la salud para advertir sobre los riesgos de estos desafíos y reforzar la necesidad de supervisión adulta en el acceso a medicamentos.

Qué advierten los especialistas

Según explicó Bettina Bongiovani, toxicóloga y jefa de la Cátedra de Farmacología de la UNR, el carácter de venta libre del paracetamol facilita su acceso y aumenta el riesgo cuando se lo consume de forma intencional en dosis tóxicas. En la ciudad ya se detectaron casos que requirieron internación, aunque los pacientes evolucionaron favorablemente.

Desde el ámbito médico, Francisco Dadic, especialista en Toxicología, señaló que superar las dosis recomendadas puede causar insuficiencia hepática y renal, con síntomas que muchas veces aparecen recién entre las 48 y 72 horas posteriores a la ingesta.

Recomendaciones y cuidados

Las autoridades sanitarias remarcan que la venta de paracetamol a menores está prohibida y recomiendan a los adultos conservar los medicamentos fuera de su alcance. También insisten en consultar de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha de intoxicación.

El fenómeno, que ya había sido detectado en Estados Unidos y países de Europa a mediados de “2025”, se replica ahora en Argentina.