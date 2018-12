Piden prisión preventiva para Milagro Sala

El pedido del fiscal deberá ser resuelto en los próximos cinco días hábiles por el juez de Control 4, Isidoro Cruz, quien lleva adelante la investigación, que continuará durante la feria judicial, confirmaron a los informantes consultados por Télam.

En la megacausa, que transita la etapa de recolección de pruebas y testimonios, se investiga el presunto desvío de más de mil millones de pesos enviados por el gobierno nacional para levantar viviendas, las cuales no fueron construidas, según la fiscalía.

La investigación motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas, entre ellos ex funcionarios nacionales, intendentes, ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente social Milagro Sala, quien cumple arresto domiciliario en su casona de la zona de del dique La Ciénaga.La dirigente social cumplirá el próximo 16 de enero tres años con prisión preventiva en diversas causas, plazo que marcará el límite fijado por ley para estar detenida sin condena.

En esta causa ya fueron indagados el ex ministro de Tierra y Vivienda de Jujuy Luis Cosentini, el ex director del Instituto de Vivienda y Urbanismo Lucio Abregú, y el actual intendente capitalino, Raúl “Chuli” Jorge, entre otros.

El juez Cruz investiga la supuesta vinculación de los ex funcionarios con las operatorias por las cuales se destinaban fondos a las cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas sociales, y donde se investiga un desvío millonario de recursos nacionales.

Por su parte, Milagro Sala reiteró ayer, en declaraciones a radio Diez, que se sentía “un poquito más aliviada” tras el fallo que definió su absolución en la causa denominada “Balacera de Azopardo”, en la cual estaba imputada por tentativa de homicidio. En ese marco, insistió con que su absolución por parte de la justicia jujeña generaba “una pequeña luz de esperanza” ante “todo lo que viene pasando: cuando parece que todo está perdido, hay jueces que no se están dejando presionar por el gobierno de turno”.

Sala repitió que en la causa “presionan a los testigo” y “los amenazan”.