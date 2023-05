Abuso sexual en un jardín de Palermo: prohíben salir del país a las docentes

Son un total de diez denuncias las que afrontan las maestras acusadas, quienes estaban a cargo de una sala de nenes de 4 años. Las tres docentes ya fueron separadas momentáneamente de su cargo y desde el Ministerio de Educación porteño se les inició un sumario administrativo, mientras que a la par están imputadas en una investigación que está delegada en la fiscalía.

jardin-palermo.webp Hubo protestas frente al jardín para que se detenga a las acusadas.

Si bien el juez Yadarola les prohibió a las tres maestras salir del país, dos de las acusadas fueron eximidas de prisión pero deberán seguir en la Argentina hasta que se termine la investigación.

Dicha eximición de prisión fue concedida por el juez para poder recolectar elementos de prueba que permitan definir la supuesta responsabilidad de las tres docentes denunciadas del jardín ubicado en Darregueyra 2369, de Palermo.

Según las denuncias, una de las madres explicó que las maestras de la Sala de cuatro años los hacían cantar a los niños y les proponían “un juego” para luego obligarlos a “bajar el pantalón, el bóxer y la bombacha”.

El testimonio de una de las madres denunciantes

Personal de Investigaciones de la Comuna 14 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó el jueves pasado un allanamiento en el jardín de infantes Nº 9 de Palermo, para dar continuidad a la investigación en la causa que se lleva adelante por denuncias de abuso sexual.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26 -que conduce el magistrado Ignacio Kirszenbaum- Secretaría 155, a cargo de Sebastián Buisel Quintana.

Mariela, una de las primeras mamás que denunció los supuestos abusos sexuales, y cuyo hijo asiste a la sala de 4, indicó que en el allanamiento se llevaron los celulares, tablets y computadoras de las docentes, de la directora y del personal de ordenanza.

"Además, sacaron las cortinas de todas las salas del jardín y estaban pintando", agregó. La mujer también indicó que aún faltan familias de los chicos que asisten a la sala de 4, que vayan a la Fiscalía a ratificar la denuncia.

"Ya se radicaron al menos 10 denuncias pero faltan más familias que vayan a ratificar", aseguró Mariela. Según los dichos de la denunciante, las docentes hacían cantar a los alumnos y proponían un baile donde los chicos se tenían que bajar los pantalones.

"Al principio no sabíamos si era la imaginación de los chicos, porque todos decían que había algo, pero que no podían contarlo porque era un secreto con la seño", dijo sobre la situación frente a la cual los chicos empezaron a manifestarse de diferentes maneras.

Todo comenzó el miércoles pasado, cuando una mamá me comunicó una situación donde la maestra hacía un juego que no les gustaba a los chicos, lo que no me pareció nada normal, relató Mariela, y agregó que con el premio de darles helado o torta, hacían una ronda con una canción y los iban llevando hasta llegar a bajarse los pantalones y sacarse la ropa.

Mariela sostuvo, además, que la directora está involucrada. "No puede ser que no haya visto nada, son tres docentes, hay una que supuestamente estaba con el teléfono (filmando), mientras los chicos bailaban. Otros dicen que en la dirección la maestra les daba torta para facilitar los abusos", aseguró.

A su vez, se refirió a las ventanas de las aulas, que "estaban tapadas con cortinas, cartones, cajas y demás, y a la biblioteca del jardín, que tiene una tela que divide la sala al medio. Por eso hay cosas que nosotros le pedimos explicaciones a la directora, la cual no sabe qué decir", concluyó.