Alerta: ya hay 12 mil trapitos que "operan" en zona AMBA

Los datos surgen de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad, desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados.

"La mafia de los trapitos, como así la bautizamos hace más de 10 años, comenzó a tomar trascendencia en el AMBA a partir del año 2009. Primero se hicieron fuertes en los partidos de River y Boca, tanto en el Monumental de Núñez como en la cancha de Boca y luego crecieron con la extorsión millonaria en la previa de los partidos de la Selección Nacional y los recitales de artistas internacionales en el Monumental. Luego pasaron a copar las calles de Belgrano, Palermo Hollywood, Once y Almagro para culminar instalándose también en Lomas de Zamora y el centro de Quilmes. Estos últimos dos barrios de la Provincia de Buenos Aires", dijo Javier Miglino, abogado Especialista en Seguridad.

"En la Ciudad de Buenos Aires pasamos de establecer en qué barrios hay trapitos, a decir, solamente en Villa Riachuelo , Villa Soldati y Villa Lugano; no hay trapitos. ¿Por qué? Simplemente porque la mayoría de los trapitos que están en Belgrano, Núñez, Palermo, Colegiales, Liniers, Flores, Caballito, Once, Almagro, Centro, Puerto Madero, Recoleta, Villa Crespo, Villa Devoto y el resto de la Ciudad porteña; provienen de esos tres barrios y de las villas 31, 1-11-14, 21 y Rodrigo Bueno. Ya no hay forma de controlarlos ni de frenarlos. Cobran cuando quieren, cómo quieren y dónde quieren", dijo Miglino.

Trapitos y drogas

"En muchas zonas es vox populi que a determinada hora de la tarde y durante toda la noche, los trapitos venden drogas o la consiguen. Es decir, tal como vaticinamos hace años, cuando la mafia de los trapitos tenga el dominio de las calles, agregarán nuevos negocios y ya no será cuestión de monedas sino verdaderas fortunas, las que embolsará la mafia, lo que se traducirá en más violencia, más impunidad y más miedo", dijo Miglino.

"Es una certeza que la mafia de los trapitos es cada vez más numerosa, más violenta y más impune y como corolario de ese comportamiento, infunde miedo en millones de hombres y mujeres que habitan la Ciudad de Buenos Aires", concluyó Miglino.