La reacción del taxista al enterarse que atropelló a las tres chicas en Palermo

En uno de ellos se ve al propio conductor del taxi José Rogelio Parrondo, de 74 años, quien tras recobrar el conocimiento se entera de que lo sucedió. "¿Adónde está? Contame qué pasó", se escucha que le pregunta a una mujer que viajaba como pasajera en el asiento trasero de un Fiat Palio azul, impactado por Parrondo.

Presa del llanto, la joven registró con su celular la conversación en la que atina a responderle: "Atropellaste... a mucha gente". Parrondo se toma el rostro con las manos y le dice: "¿En serio me decís?" Acto seguido, el chofer señala que "juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó".

Taxista-turistas-atropello.mp4 La dramática reacción del taxista al recobrar el conocimiento y enterarse de que había atropellado a tres personas.

En otro video, grabado por el pasajero de un colectivo que pasaba por el lugar, se puede ver el taxi detenido contra el Fiat Palio (también chocó a un Nissan March), y los cuerpos de las tres jóvenes sobre el asfalto, atendidas por transeúntes a la espera de la llegada de las ambulancias del SAME.

Momentos después también fue atendido el taxista y se comprobó que efectivamente sufrió un síncope que le impidió seguir conduciendo, por lo que su auto recorrió varios metros descontrolado y se llevó por delante a las tres jóvenes de nacionalidad francesa, en la esquina de la Avenida Santa Fe y Armenia, a metros del Jardín Botánico.

Taxista-Palermo-02.mp4 Un pasajero de un colectivo que pasaba por el lugar grabó los instantes posteriores al incidente, cuando las chicas yacían aún en el pavimento.

A raíz de las lesiones, las tres fueron internadas de urgencia en el Hospital Fernández, donde este domingo una de ellas falleció. Se trata de Lwana Margaux Adrienne Bichet, de 25 años, quien sufrió una fractura de cráneo.

Mientras tanto, este martes se anticipó que su compañera Clemence Rameau, de 23 años, será dada de alta, mientras que Anne-Lise Duma, también de 23 años, "evoluciona muy bien" y se estimó que deberá permanecer "24 ó 48 horas más en terapia".

Parrondo, por su parte, está internado en el Hospital Rivadavia, donde se mantiene estable con asistencia respiratoria mecánica, recuperándose del "infarto agudo de miocardio" que sufrió al volante.

¿Estaba habilitado para manejar un taxi?

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga si José Rogelio Parrondo estaba en condiciones de conducir el taxi en el que trabajaba o si había desoído alguna señal previa que le hubiere indicado que no estaba en condiciones de seguir manejando, indicaron fuentes del caso.

El caso llegó ayer a manos del fiscal porteño Matías de Sanctis, quien no avanzó en imputaciones pero comenzó a darle a la investigación una orientación que permita determinar si hubo alguna conducta reprochable por parte del chofer del taxi.

Taxista-Palermo-01.jpg El taxi que era conducido por Parrondo al momento de sufrir el síncope y atropellas a las tres jóvenes francesas.

El fiscal solicitó una batería de medidas de pruebas con el objetivo de establecer si el conductor del taxi cometió un "homicidio por imprudencia" o si no tuvo forma de evitar lo que finalmente ocurrió por sufrir un síncope fortuito, como señalaron las primeras versiones.

En la Fiscalía aguardan aún los informes médicos sobre la salud del taxista pero, mientras tanto, ya fue solicitada su historia clínica para saber si había padecido algún episodio similar y si debía tomar alguna medicación que no estuviera tomando o que le hubiera podido causar el episodio que generó que perdiera el conocimiento.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), sin embargo, aclararon que estas primeras medidas tienen que ver con darle un enfoque a la investigación, pero que también podría estarse ante un caso en el que el conductor, en buenas condiciones de salud, sufrió un síncope del cual no tuvo ninguna advertencia, por lo cual no habría conducta reprochable.