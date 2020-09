Alertan que cada vez hay más familias en los terrenos de Presidente Perón

Momentos después de que la Cámara de La Plata ordenara el desalojo de la toma que miles de vecinos realizaron en la citada localidad del partido bonaerense de Presidente Perón, Giana, quien además es concejal por Juntos por el Cambio, informó que, si bien "no hay una fecha confirmada aún", el "lanzamiento" se llevaría a cabo próximamente.

"Hay dos medidas cautelares vigentes. Una es la medida de no innovar, que es para que no ingresen materiales ni electrodomésticos a la toma. La segunda es para que no entre más gente", comenzó en diálogo con DIARIO POPULAR.

Y continuó: "Lo más importante es que, en este momento, tanto la Justicia como el Ministerio de Seguridad le brinde todos los recursos necesarios a la Policía, la Gendarmería y demás fuerzas de seguridad para protegerse a sí mismos, a los vecinos de Presidente Perón y a los que son presas de esta toma, como los niños que están dentro".

Bajo esta línea, Giana, afirmó que lo acontecido en las últimas semanas "fue una pesadilla" para él y admitió que la resolución de la Justicia podría conllevar a una "situación medio compleja y caótica en los próximos días" por parte de los "okupas".

"Espero que esto no pase a mayores ni que haya ninguna complicación", aseveró al tiempo que añadió: "Nunca especulé con el tiempo de la Justicia, la verdad que todos trabajaron muy bien".

Asimismo, el propietario alertó que "va a aumentar la cantidad de policías" en las próximas horas. "En estos últimos días hubo un aumento en el volumen de gente que tomó terrenos y las construcciones ya no son carpas", manifestó.

Al respecto, confió: "Los fines de semana, cuando se emborrachan y demás, empiezan los tiros, pero es como que la toma está en una etapa de gente que compró su terreno".

Su historia

Según comentó el concejal a este medio, él posee un campo ganadero de "360 hectáreas que está detrás del Parque Las Naciones". El 17 de julio último, le comunicaron que los alambres de una parte de su campo fueron cortados.

Dos días después, precisó, ya eran aproximadamente 100 las hectáreas linderas tomadas. "El 20 de julio, me robaron todos los palos y alambres de mis terrenos. Cuando me tomaron la denuncia, me pidieron que les muestre dónde faltaban los palos y alambres. Cuando llegamos, había 50 personas adentro y la policía los sacó", rememoró Giana.

De esta manera, volvió a poner el alambrado en sus terrenos y procedió por la vía legal. "Inicié un armado de expediente, puse un estudio de abogados y comenzamos a ser querellantes en la causa. Del 21 de julio al 7 de agosto, todos los días era ir y sacar gente de adentro de mi campo", lamentó.

Desde entonces, dos veces entraron en su propiedad. "Una vez quisieron ingresar a mi campo 50 personas porque había un enfrentamiento entre ellos, pero la Policía los sacó. De noche se escuchaban tiros, aunque la toma está mucho más calmada. Mi miedo es que se ponga el asunto más tenso", concluyó.