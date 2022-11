Ancianos sufren 42 "ataques salvajes" en robos por día

Los datos estadísticos surgen de las situaciones de robos, agravados por lesiones y uso de armas, padecidos por adultos mayores de la zona del AMBA, y que son investigados por fiscalías de los distritos. "Hay más de 9.000 expedientes judiciales en fiscalías del Conurbano y alrededor de 6.000 en capital federal en torno a casos de violencia delictiva sufridos por personas mayores de 65 años", señaló un fiscal de la zona oeste del Conurbano.

En torno al suceso descripto al comienzo, se pudo averiguar que el lamentable episodio ocurrió en Belgrano y Dorrego, en Quilmes Este, muy temprano en la mañana de ayer cuando el matrimonio recién se estaba levantando. Allí fue que los ladrones empezaron a trepar la reja delantera e ingresaron por la puerta al hogar de las víctimas, sin que nadie los pudiera ver. Por eso mismo, hasta que finalizaron su cometido, nadie llegó a alertar a las autoridades.

Sobre lo que hicieron una vez adentro, es aún más indignante y siniestro. Primero, redujeron a los ancianos y los golpearon brutalmente para sacarle la mayor información posible.

Luego los amenazaron de muerte mientras daban vueltas por las habitaciones para encontrar objetos de valor y dinero, provocando serios destrozos en los muebles.

"Se le metieron los tres adentro de la casa y los golpearon. Estuvieron un buen rato ahí y les revolvieron todo, les dieron vuelta la casa", aseguró Silvia, vecina de los damnificados y dueña de un comercio que queda pegado al lugar en el cual sucedió todo, en declaraciones a este medio. Y agregó: "Estuvo la policía todo el día y la ambulancia también. El que más golpeado salió fue él, que se llevó la peor parte".

Cabe destacar que si bien no estuvieron cerca de perder la vida, las heridas fueron de distinta consideración, sobre todo porque se trata de dos personas de avanzada edad, lo cual supone otro tipo de fragilidad.

Además, estaban muy alterados tras el acto delictivo y eso podría llegar a generar graves daños en su salud.

Una vez afuera los delincuentes, el matrimonio salió a pedir ayuda. En dicho momento fueron alertadas las autoridades policiales que llegaron para constatar las consecuencias de tan violento robo. De inmediato, salieron a buscar a los responsables pero aún no han podido dar con ellos y su paradero es una incógnita.

Barrio complicado. Por otro lado, hay que resaltar que se trata de un barrio algo complicado en materia inseguridad. Según la misma vecina, los robos son muy frecuentes y constantemente se deben mantener alerta. Lo mismo sucede con la presencia policial, dado que es una zona muy poco comercial y un poco más barrial.

"Acá pasa lo que pasa en todos lados. No sé si es distinto. Las motos andan todo el día viendo a quien le pueden robar", soltó. Y agregó: "A veces vienen los patrulleros, pero generalmente no están por acá. A mí me entraron hace unos años y quedé muy asustada".