Argentina tiene más de 1.500 violadores prófugos

El dato fue proporcionado a Diario Popular por fuentes judiciales y dio cuenta sobre el fuerte incremento de delincuentes sexuales prófugos en todo el territorio nacional.

Es que, el año pasado, este medio dio a conocer que en Argentina habían 1.200 violadores prófugos, número que este año aumentó considerablemente a más de 1.500, una cifra que, según autoridades de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AViVi), es preocupante.

"El hecho de que estén libres es problema del Poder Judicial, porque tenemos muchos sospechosos y, entre ellos, no podemos comprobar que son efectivamente, porque, si bien las víctimas tienen ese ADN en sus cuerpos, pero no hay reactivos. Es una vergüenza nacional", comenzó María Elena Leuzzi, titular de AViVi.

"Si tuviéramos hechos los ADN, podríamos ir a detener a los sospechosos. De esta manera, sin los reactivos, no se puede. El Poder Judicial no quiere invertir en comprarlos. El día jueves nos dijeron que el valor de los reactivos está en euros. A mí qué me importa si están en euros, tenemos una piba muerta desde el mes de noviembre y no sabemos quién la mató. Tenemos sospechosos y un detenido, pero no podemos probar quién fue porque no podemos detener a los sospechosos porque no podemos hacer el ADN", explicó con total dureza Leuzzi.

Y, en diálogo con este medio, continuó: "Estamos dejándole, entonces, el campo libre para que los violadores vuelvan a violar. Son completamente compulsivos con sus actos y vuelven a violar. No es que violan una vez y no vuelven a hacerlo. Lo hacen hoy, mañana, pasado mañana y todas las veces que puedan".

"El Poder Judicial no funciona y los ministerios no trabajan, entonces las ONG’s estamos llenas de trabajo. Las víctimas sienten que la Justicia las volvió a violar, porque el Estado no hace nada por ellas", agregó.

Asimismo, la titular de AViVi denunció que "a cada gobierno que pasa, no le importan las víctimas". "Siguen creando ministerios y metiendo a sus familiares y amigos, pero son gente que desconocen la temática y no trabajan", afirmó.

"Hay que remover a los jueces. Se creen los dueños de la verdad y le están dando el beneficio a los violadores y a las víctimas las dejan completamente desamparadas y quedan a mano de la ONG’s, que somos molestas para los gobiernos de turno", añadió.

Al ser consultada de cómo ve a futuro esta cruda realidad, Leuzzi afirmó que los violadores "van a salir a seguir violándonos, total no hay pruebas; no hay para hacer ADN".

"Cada vez van a haber más violadores prófugos. ¿Cuál es el mensaje que se les da a los violadores? Que salgan a violar, total no hay reactivos para demostrar esa violación. Es la palabra de ella contra la de él. Es clarísimo", lamentó.

Cabe rememorar que, el año pasado, se dio a conocer que los abusos sexuales aumentaron en un 40 por ciento en el marco de la pandemia del coronavirus.

En ese entonces, Leuzzi -también en diálogo con este medio- había explayado: "Las denuncias siguen sumándose, es algo del día a día. Se hacen las denuncias, pero no llegan a las fiscalías, porque es muy difícil que una fiscalía te atienda. Muchas veces la víctima, sobre todo menores de edad, está transitando el encierro con su abusador y la Justicia no está actuando, está anestesiada".