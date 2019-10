Asaltan, golpean y torturan a un anciano en su vivienda

Todo apunta a la existencia de un "entregador", ya los ladrones le exigieron que "entregara toda la plata" y maniataron a la víctima, actuando con extrema violencia hasta que consiguieron su botín "revolviendo todo", para luego escapar. La familia del damnificado temió por su estado de salud, al enterarse por teléfono del hecho, pues recientemente había sufrido un infarto, aunque pudo superar el dramático momento por el que le tocó atravesar.

En medio de la conmoción por este caso ocurrido en la noche del pasado lunes, se conoció que también en Bahía Blanca, una jubilada padeció un robo en su domicilio, siendo encerrada y lastimada a trompadas, para despojarla de dinero y otros objetos de valor, en un episodio registrado ayer en horas del mediodía.

Juan Carlos Sayago, de 80 años, miraba televisión en su casa de la calle Montevideo al 1100 cerca de las 20 del pasado lunes y apenas abrió la puerta cuando tocaron el timbre, aparecieron dos desconocidos, con sus rostros cubiertos, obligándolo a entrar a los empujones y de inmediato, lo amenazaron de muerte con un arma de fuego para que les diera el dinero que guardaba, ya que sabían que tenía "los dólares". Frente a su negativa inicial, el anciano fue llevado hasta su habitación, lo acostaron en la cama, lo ataron y conectaron una picana al un enchufe para torturarlo, colocándole el aparato en los testículos para que diga donde tenía la plata.

Tras vaciar muebles y cajones, los ladrones hallaron los 70.000 pesos de los ahorros del octogenario y también los 70.000 dólares que escondía, ya que optó por no depositarlo en el banco, ni tenerlos en una caja de seguridad, luego de la venta de una propiedad.

"Me agarraron de la cabeza con un revólver y luego me ataron las manos y me tiraron al piso. Luego me llevaron a la pieza, me tiraron en la cama boca abajo y me picanearon en el cuerpo y en los testículos", contó Sayago, en declaraciones radiales, dando cuenta de este episodio de inseguridad, del que dio cuenta a su familia y al 911, apenas los asaltantes huyeron, sin poder ser localizados, pese a que personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca montó algunos procedimientos en la zona, a las órdenes del fiscal Diego Conti, a cargo de la investigación del caso.

"Creo que me estaban esperando, yo llegue quince minutos antes, a las 19:45, por eso, al rato tovaron el timbre. Fue todo muy rápido, me metieron la picana en los testículos, me pegaron culatazos. Querían toda la plata. Se llevaron 70.000 pesos y 70.000 dólares de la casita que había vendido, Estuvieron algo menos de una hora y cuando encontraron la plata se fueron", detalló Sayago.

Mientras la investigación que lleva adelante el fiscal Conti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 11 de Bahía Blanca, no logró avanzar en la identificación de los ladrones, pese a que desde la Policía se indicó que se contaban con pistas firmes, en esta ciudad bonaerense se registró otro robo que tuvo como víctima a un adulto mayor.

En este caso, un hombre logró ingresar por una puerta lateral que da al patio de una vivienda de las calles Tucumán y Chancay y soprendió a una mujer, de 74 años, a la que golpeó y luego encerró en una habitación para despojarla de una suma de dinero, electrodomésticos, objetos de valor y pertenencias personales.