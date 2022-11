Aumentaron más de 500% los robos y estafas vía redes

Así surge de un relevamiento de la ONG Defendamos Buenos Aires, que puntualizó que esa cifra representa un aumento superior al 500% si se compara con los casos que había hace un año y medio, al tiempo que dio lugar a 38 homicidios.

"Entre marzo de 2020 y marzo de 2021 hubo 4.900 denuncias, mientras entre noviembre de 2021 y este mes se pasó a 25.000 casos, incluidos 38 homicidios", alertó a este medio Javier Miglino, titular de Defendamos Buenos Aires y abogado especialista en Seguridad.

"Hace un par de días, una viuda negra que opera a través de Tinder, autodenominada Valentina de 21 años (ver aparte), citó a un hombre mayor, lo drogó y junto con sus cómplices, por poco lo matan a golpes en San Isidro", recordó Miglino.

A esta modalidad le sumó una que incluye un robo habitual, con una nueva arista. "Mucha gente que viene a ver al grupo Coldplay llega temprano y se queda en los Lagos de Palermo. Los delincuentes informáticos lo saben y entonces pergeñan una estrategia muy simple: uno de ellos lleva a un perro que se da un chapuzón en el lago, moja a los que están cerca y, en medio de la discusión, otros aprovechan para manotear celulares que están sobre el césped", narró el titular de la ONG.

Sin embargo, el ardid no termina allí. "En una hora, roban todos los datos del teléfono y cuando las víctimas salen del recital no sólo no tienen el aparato: sus cuentas bancarias están vacías", advirtió.

Entre los casos que terminan de la peor manera, el abogado experto en Seguridad repasó que "semanas atrás, fue asesinado un joven de 22 años que fue baleado en la cabeza cuando llegó a la ciudad de Santa Fe desde Lomas de Zamora para concretar la compra de una moto que había pactado por Facebook".

Por todo esto, Miglino alertó sobre la trampa de pactar en redes sociales. "Mucha gente compra y vende cosas y recurre a Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp para ofertar sus productos. Sin embargo, no tienen en cuenta que estas redes no controlan a sus usuarios, ni las ofertas, ni el contenido".

Por otra parte, el titular de la ONG contó que "en los últimos meses, la Justicia Nacional de Instrucción en lo Penal y Defendamos Buenos Aires, detectaron numerosos casos de fraude informático a través de una maniobra que involucra al arribo de un producto de importación a través de un servicio puerta a puerta y el requerimiento del pago de una tasa de servicio para liberar una encomienda retenida en los depósitos del Correo Argentino".

"El objetivo real es la obtención de datos de los clientes para suplantar su identidad virtual y utilizarla en la apertura de nuevas cuentas para multiplicar las estafas", precisó Miglino.

Y aseveró: "Ya habíamos advertido sobre carteros que piden el DNI para entregar una carta, telegrama o paquete y le toman una foto con el celular, lo que está terminantemente prohibido. Sin embargo, empleados del Correo Argentino lo hacen y es el posible comienzo de una pesadilla porque con esa imagen pueden abrirse cuentas y pedir préstamos".

"Otro método de estafa es la recepción de correos electrónicos que aparentan provenir del Correo Argentino en los que se les indica que los destinatarios deben depositar sumas de dinero (en general, en conceptos de diferencias impositivas) para liberar un paquete retenido en la sucursal de Retiro de la empresa. Se pide también el número de teléfono celular", alertó Miglino.

En esa línea, indicó: "Sin embargo todo es falso y está encaminado a pedir una cuenta corriente o caja de ahorro en un banco, para luego solicitar un préstamo y vaciar la cuenta. De ese modo, la víctima se entera mal y tarde, sobre una deuda bancaria que jamás ha contraído pero que sin embargo debe pagar".