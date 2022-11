Había salido a comprar un auto y su cadáver apareció maniatado

Fuentes judiciales informaron que el hallazgo se produjo a la vera de la ruta provincial 36 y calle 416, en dicha localidad de La Plata, hacia donde los familiares de Barboza se dirigieron esta tarde para identificar el cuerpo.

remisero-LaPlata.jpg El cuerpo de Barboza fue encontrado al margen de la ruta.

Allegados al caso indicaron que Barboza había salido de su casa hace 11 días el para la supuesta compra de un auto que había visto a través de una publicación en las redes sociales. En aquella oportunidad, llevaba más de un millón de pesos en efectivo para pagar el vehículo.

De acuerdo al relato de sus familiares, el hombre se había dirigido previamente a lo de un amigo para cambiar dinero. Antes, también, había vendido una camioneta para hacer frente al monto total del nuevo vehículo.

Siempre según el testimonio de sus familiares, su amigo lo pasó a buscar y luego fueron hasta el lugar a comprar el auto, pero no hicieron la operación. Desde ese momento, no se supo más nada de él. "No sabemos dónde está. Lo único que sabemos es que el viernes a las 22 desapareció", había explicado su hermana, Nancy, en declaraciones a un canal de noticias.

El 2 de noviembre, la provincia emitió una alerta de búsqueda a través de la cuenta de Personas Desaparecidas en Buenos Aires, en las redes sociales, y este martes la Policía halló su cuerpo en el límite entre La Plata y Florencio Varela, estaba envuelto en una alfombra y maniatado.

Tras la recolección de las primeras pistas, y por las características de la escena, los investigadores creen que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas o un crimen con sello mafioso.

La causa fue caratulada como "averiguación causales de muerte" y es instruida por la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.