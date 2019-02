Aumentaron un 30% los abusos a la salida de discos

La mayoría de los casos ocurre los fines de semana. Las víctimas son adolescentes y mujeres jóvenes que -según sostiene María Elena Leuzzi, titular de AVIVI- ahora no dudan en hacer la denuncia

Hasta hace pocos años se trataba de una modalidad delictiva que pasaba casi desapercibida, porque las víctimas sentían vergüenza, culpa, miedo y no realizaban la denuncia. Ahora todo cambió y ya no callan. Se trata de los hechos de abuso sexual que padecen adolescentes y mujeres jóvenes a la salida de las discotecas. Una organización no gubernamental que trabaja con este drama indicó que en las primeras semanas del año los episodios crecieron un 30% respecto al mismo período de 2018.