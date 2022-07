Avellaneda: concejal de JxC fue baleado en intento de robo

El hecho ocurrió en la calle La Rioja al 1400, de la localidad de Piñeyro, cuando un delincuente bajó de un automóvil y a punta de pistola intentó sustraerle su rodado, en el momento que intentaba guardarlo en el garaje de su casa.

El hombre se resistió al asalto, pese a que el ladrón estaba armado, y recibió un balazo en su pierna, lo que derivó en la fuga del delincuente sin haber cometido el robo.

Un vecino observó a Sanazi herido y lo trasladó de inmediato al Hospital Fiorito, de Avellaneda, donde fue atendido y le realizaron las pertinentes curaciones.

"Eran cerca de las 22 de anoche cuando llegaba a mi casa, porque además de ser concejal soy profesor de Ciencias Políticas y venía de dar clases. Fue ahí que me tope con el delincuente cuando había cerrado el portón donde guardo mi auto. Se bajó y me dijo que abra el portón para sacar el auto y, como no le hice caso, me disparó directamente", comentó Sanazi.

El concejal aseguró que "se está viviendo una ola de robos de autos" en la zona en el último tiempo y por eso "todos los vecinos están conectados entre sí para tratar de cuidarse".

El hecho es investigado por la UFI Número 1, a cargo de la doctora Alejandra Olmos, e intervino la Comisaría Segunda de Avellaneda.