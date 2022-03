Báez Sosa: estrategia de un rugbier para despegarse del crimen

"Lucas está preso por algo injunto, siendo que él sólo estaba filmando. Él no mató a nadie", sostuvo Marcos Pertossi en una nota que le cedió a Telenoche.

Y agregó: "Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace".

El 18 de enero de 2020, Báez Sosa fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en la puerta del boliche Le Brique, en la ciudad de Villa Gesell. Pertossi fue imputado por el crimen al igual que sus amigos y familiares, y están detenidos en La Plata.

En el lote de detenidos, se encuentran Ciro y Luciano Pertossi, primos de Lucas , y estuvo investigado también en la causa su hermano Ramiro.

La fecha para el inicio del juicio sobre este caso está fijada para el 2 de enero de 2023.

Embed

A la espera del comienzo del juicio oral, Lucas Pertossi está detenido en el Pabellón 3 de la Alcaidía de Melchor Romero junto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.

En febrero pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, resolvió que los ochos imputados deben ser considerados "particulares damnificados" en la causa por el manejo que tuvieron con ellos la fiscal Verónica Zamboni y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi. Por esta razón, se las denunció a ambas por “falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad”.