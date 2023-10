Caso Chaki Chan: indagarán a una fiscal y a dos policías

La jueza Federal número 3 de Morón, Alicia Vence, citó a declaración indagatoria a la fiscal María Belén Casal Gatto, al comisario de la policía bonaerense Leonardo Ledesma y al oficial Fernando Nicolás Cardozo, como consecuencia de un episodio ocurrido en noviembre del 2022 cuando Nicolás Nahuel Guimil (29), alias Chaki Chan, fue detenido por personal de la comisaría 3a. de La Matanza, en Ciudad Evita, pero liberado unas horas más tarde.

Ese episodio ocurrió el 21 de noviembre del 2022 cuando dos mujeres policías que realizaban vigilancia en la zona advirtieron el paso de un Peugeot blanco modelo 208 sin la patente colocada que salía del barrio "Puerta de Hierro" y se dirigía hacia la zona de Villegas, por lo que lo interceptaron y le preguntaron al conductor por qué no llevaba la patente puesta. Porque no quiero, le contestó el conductor, Chaki Chan, a las policías, a una de las cuales, además, agredió físicamente.

Guimil fue llevado a la comisaría 3a. de La Matanza, pero estuvo poco tiempo y hasta amenazó a quienes lo habían detenido diciéndoles: "no sabés con quién se metieron", según estableció el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, en su dictamen en el cual pidió la indagatoria de la fiscal Casal Gatto y los dos jefes policiales.

"Cuando vos jugabas con las muñecas, yo tenía 15 muertos encima", "Cuídate", "Ciudad Evita es mío, vos no tenés idea con quién te metiste, yo manejo todo, ¿vos te pensás que yo me voy a quedar"", y "Te voy a hacer sacar de acá"; fueron algunas de las amenazas del capo narco a una de las policías que lo custodiaban, quien declaró que sintió miedo de que la mataran y dijo que no contó con la ayuda de ninguno de sus superiores.

image.png Chaki Chan, procesado en una causa por narcotráfico.

Según dijo esa mujer policía -de quien se preserva su identidad- alguno de sus compañeros le dijeron: "Tené cuidado porque el tipo que detuviste es Chaki Chan" y hasta se negaron a pedir apoyo.

De acuerdo con la investigación, unos minutos más tarde llegó a la seccional policial la fiscal Casal Gatto, quien se reunió en una de las oficinas con el oficial Cardozo y con el capo narco, para finalmente ordenar que lo liberaran.

"Estuvieron los tres reunidos en la oficina, Guimil, Casal Gatto y Cardozo. De hecho, Guimil se fue con Casal Gatto. Ella fue a sacarlo, dice el dictamen del fiscal Basso, en el que consta que la representante del Ministerio Público ordenó que se instruyera un sumario por averiguación de ilícito.

"La Fiscal Casal Gatto se subió en una camioneta y se fue (...) y le dijo a Cardozo que dejara constancia en el acta que la comunicación había sido telefónica, no que ella había ido al lugar", señala el escrito del fiscal.

"El sumario penal labrado culmina con una resolución de archivo firmada electrónicamente el 15 de febrero de 2023 por María Belén Casal Gatto, sin más trámite y no habiendo tomado medida de prueba alguna, más allá de que en el sumario policial falso se desprendían posibles delitos de acción pública que se encontraba obligada a investigar", explicó.

El fiscal Basso pidió a la jueza Vence que indague a la fiscal Casal Gatto, al comisario Ledesma y al oficial Cardozo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de medios de prueba, falsedad ideológica de documento público y encubrimiento agravado por ser funcionario público, todo ello en carácter de coautores.

Fuentes judiciales aseguraron que Casal Gatto deberá presentarse el próximo jueves y los policías el martes de la semana próxima.

"Chaki Chan" Guimil permaneció en libertad hasta julio pasado, cuando finalmente volvió a ser detenido junto a otras 12 personas, acusado de ser el líder de una banda narcocriminal que operaba en el partido bonaerense de La Matanza, que recaudaba hasta 10 millones de pesos por día y disputaba la zona con amenazas y balaceras.

La jueza Vence dispuso el procesamiento de Guimil por el delito de organización y financiación de un grupo de personas dedicado a la comercialización de estupefacientes y le trabó un embargo de 22 millones de pesos.

"Chaki Chan" ya había sido detenido en marzo de 2017, cuando tenía 23 años, y durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, acusado de comandar una violenta banda narco que operaba en distintos barrios de La Matanza y Morón.