Caso Diego Román: "Nunca vi algo así", afirmó el forense

Según el forense, Dieguito tenía "múltiples lesiones en toda la zona corporal y eso está totalmente documentado", al tiempo que confirmó que había "zonas mutiladas del cuerpo".

En tanto, los fiscales de Homicidios de Santa Fe, Ana Laura Gioria y Jorge Nessier, recibieron a María Cardozo, la mamá del niño, quien fue acompañada por el intendente de Recreo, Omar Colombo, y el abogado Dionisio Ayala. En ese encuentro, se los puso en conocimiento sobre los últimos avances de la investigación del crimen que, por el momento, no tiene detenidos. La hipótesis de una cuestión intrafamiliar aún no fue descartada, pero trascendió que perdió fuerzas y el padre de la víctima ya no volvería ser llamado a declarar.

Además, al cumplirse una semana de la desaparición del pequeño, un numeroso grupo de personas, entre ellas familiares, amigos y vecinos de la comunidad mocoví Com Caia, se movilizaron por las calles de Recreo para exigir justicia y realizaron cortes de tránsito, en el cruce de las rutas 70 y 11.

El caso conmocionó a la región debido a las características del crimen y la alevosía que mostró el asesino, que además de asestarle alrededor de 15 puñaladas le efectuó mutilaciones. El chico era intensamente buscado desde el miércoles de la semana pasada, cuando no regresó a su casa luego de ir a la escuela. Su padre realizó la denuncia en la comisaría 16ta. de Recreo y un día más tarde el vicepresidente del Club Social Central Oeste, donde el niño jugaba al fútbol, encontró su cuerpo entre la vegetación de un descampado cercano a su casa.

Según los primeros peritajes realizados por la Policía de Investigaciones de Santa Fe, Diego Román estaba desnudo y presentaba varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, además de tener sus genitales cortados.