Caso Loan: detuvieron a un expolicía que estuvo con Maciel cuando "plantaron" el botín

Fuentes del caso confirmaron que fue Laudelina quien lo señaló en su declaración al sostener que participó del momento en el que “apareció” una zapatilla del menor desaparecido en la zona rural cercana a la casa de la abuela Catalina.

En este marco, la Justicia presume que Méndez está ligado al encubrimiento y entorpecimiento de la causa en las primeras horas de la desaparición.

En una semana importante para la resolución del caso, el Juzgado también solicitó de carácter “urgente” que el senador provincial, Diego Pellegrini, se presente a declarar.

La Justicia determinó un plazo de no más de 48 horas para que el senador preste testimonio tras ser apuntado como quien estuvo dentro de una de los vehículos cuando la tía del menor declaró por primera vez sobre el accidente en un fuero provincial.

La causa, además del recién detenido Méndez, tiene otros siete detenido que fueron imputados por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

En este sentido, Laudelina, quien se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, declaró anoche a través de una videollamada ante la jueza Pozzer Penzo.

Por su parte, Caillava y Pérez harán lo propio el jueves, mientras que Maciel hablará ante la Justicia el viernes.

Además, Millapi, Ramírez y Benítez serán los últimos en prestar declaración el próximo lunes 22 de julio.

Con información de NA.