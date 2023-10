Caso Marcelo Corazza: una víctima aseguró que le "pagaba $5.000 por cada foto íntima"

“Yo tenía los perfiles de mis redes sociales como públicos y, entre tantas solicitudes que recibía, me llega la de Marcelo Corazza. Él me ofreció realizar un sorteo conjunto, con ánimo de incorporar nuevos seguidores. Para poder hacer eso, nos intercambiamos los celulares y comenzamos a hablar por WhatsApp”, comenzó su testimonio que compartió Infobae.

“Luego de algunos intercambios de mensajes, Corazza comenzó a solicitarme que le envíe fotos íntimas, a cambio de dinero. Yo acepté ese intercambio y le enviaba las fotos que me solicitaba. A cambio de eso, él me pagaba entre $5.000 y $6.000 pesos por cada imagen”, agregó frente a las psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Persona Damnificada por el Delito de Trata.

“A veces también me pedía videos de contenido sexual/erótico. Yo accedía siempre y cuando lo solicitado no me resultara ´incómodo´. Estos videos tenían un valor más alto que las fotografías, aproximadamente $3 mil pesos más. Yo no quería que mi cara apareciera en las fotos, por lo tanto, eran sólo de mi cuerpo, aunque se veían algunos tatuajes que tengo”, describió el joven.

Por otro lado, la víctima aseguró que nunca se dio un encuentro presencial entre ellos, ya que el testigo vive en una provincia del interior del país: “Una vez me dijo que iba a viajar por un festival característico y me ofreció de vernos, pero nunca se concretó”.

Corazza está acusado por asociación ilícita con fines de trata de menores para la explotación sexual en el marco de la causa por abusos sexuales que se remontan a 1999 y por la cual hay otros implicados, cinco en total ahora.