Comercios sufren 20 robos por hora en lo que va del año

"Aumentaron los robos violentos y predatorios. Ya no es la entradera la principal metodología de robo, sino que la entrada ya la tenés abierta porque son locales que dan a la calle. Entonces, la primera barrera ya no está, porque el local está abierto. Por tanto, hay muchos robos violentos en todo tipo de comerciosy en los casos de mecherismos se dan en locales de deporte y ropa", comenzó el licenciado en Seguridad Pública, Luis Vicat, acerca del fenómeno, con datos aportados por fuentes policiales.

Y, en diálogo con Diario Popular, continuó: "Hay muchos casos que no se denuncian por diversas razones, ya sea por falta de confianza en la autoridad o porque no hay ninguna figura de seguros que permita recuperar lo perdido, siempre y cuando no haya lesionados. Tendríamos que hablar entonces de entre 500 y 600 casos por día".

Bajo esta línea, Vicat expresó que "muchas veces los delincuentes son repitentes, es decir, vuelven a robar en el mismo lugar". "Van, roban y a los 20 días vuelven a robar. Dejan pasar 50 días y vuelven a robar otra vez, y así", agregó.

Asimismo, indicó que "en más del 90 por ciento de los casos, no hay una resistencia por parte de la víctima del robo", en tanto que afirmó los delincuentes suelen ser bastante violentos con sus víctimas. "Lamentablemente hay un acostumbramiento por parte de la víctima", lamentó.

Por tanto, alegó, han aumentado los episodios en los que, si el delincuente es atrapado, la víctima agrede al victimario. "En muchos casos, en el supuesto de que, por alguna cuestión, los autores podrían llegar a ser detenidos, son ellos violentados antes de que llegue la Policía", afirmó.

En cuanto a los robos a mano armada, Vicat explayó que estos "comienzan con un breve -aunque sin mucha investigación previa- trabajo de observación: se pasa por el lugar y se ve un local abierto". "Una vez que ven que está tranquilo, ingresan y el hecho completo no dura más de cinco minutos: ingresan, amenazan, golpean, roban, encierran a los empleados y se van", aseveró.

Mecheras mejor.jpg

Respecto a las mecheras, señaló que estos tipos de robos "generalmente no son violentos".

"Trabajan en equipos de entre dos y cinco personas: una distrae y la otra embolsa. Si las descubren, entran dos delincuentes más a hacer bardo y lograr así escapar", expresó al tiempo que concluyó: "En el caso de ser detectadas, las mecheras no reaccionan agresivamente e intentan huir. No suelen usar armas".