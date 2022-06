Compró droga, le vendieron jabón en polvo y apareció con un tiro

Según trascendió, todo comenzó cuando efectivos policiales se encontraron a un hombre en la calle, se acercaron a dialogar pero el hombre se resistió y continuaron su recorrido.

A las pocas cuadras, los policías lo detuvieron y lo interrogaron acerca de sus lesiones y el estado emocional en el que se encontraba.

image.png Fue por droga, le vendieron jabón en polvo y le pegaron un tiro (Imagen ilustrativa)

"El hombre manifestó estar sumamente violento ya que se habría dirigido a la casa de un vecino, con la intención de comprar droga, y este le habría vendido jabón en polvo", informaron.

El hombre manifestó que tenía dolores en una de sus piernas ya que, al quejarse porque lo que le vendieron no era droga, le habrían disparado.

"No me vendieron mi droga, y me además me dispararon", fue lo que dijo el iracundo y herido hombre.

Una ambulancia se acercó al lugar y fue trasladado al hospital local. Horas más tarde allanaron el domicilio dónde había adquirido "la droga". Dos jóvenes quedaron demorados.