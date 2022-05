El insólito episodio se registró en la ciudad correntina de Goya y para que la mujer lo coloque en el baño, el sujeto le dijo que el aparato estaba en fase de prueba antes de salir al mercado y tenía que probarlo durante la ducha.

Según informaron los medios locales, ambas personas habrían mantenido la conversación por WhatsApp y el hombre le habría indicado que se lo alcanzaba antes de que ella le diga que iba a bañarse, tras lo cual pasaba a retirarlo y la mujer debía contarle cómo funcionó y que le pareció el dispositivo.

Al no tener el resultado esperado, la joven revisó el interior del aparato y vio que tenía una cámara, una batería y un sensor con wifi, comprobando que el sujeto la vigilaba mientras se duchaba.

aromatizador-trucho.jpg Un detalle del "aromatizador trucho" fabricado por un hombre en Corrientes.

Momentos después, la mujer realizó la denuncia policial y los efectivos realizaron allanamientos en la casa del hombre, de 32 años, donde hallaron cámaras y dispositivos similares, pero el sujeto fue liberado pocas horas después de haber sido detenido.

La denunciante, identificada como "Sara", afirmó en Radio Dos que adquirió el producto “para hacerle una gauchada a un conocido que estaba en un nuevo proyecto”.

“Él venía me dejaba este dispositivo en el baño e iba direccionado a dónde va la ducha y me dice que no coloque nada adelante. Y que me bañe sin la cortina para no habilitar el sensor", relató.

"Nunca largaba el perfume que tenía que largar después de un momento. Me esperaba otro dispositivo, no un desodorante pero le apretó el botón y estaba duro sujetado con cinta negra. Entonces miré y brillaba algo, después me di cuenta que era la lente. No sabía qué hacer, empecé a temblar" indicó sobre el momento que se dio cuenta que estaba siendo espiada.

"Fue desesperante, quede shockeada, porque sabía que el tipo ya venía. Me comunico con la Policía para ver el dispositivo", relató y allí le confirmaron de qué se trataba. "El sujeto vino a buscar el artefacto y ahí lo aprehendieron, pero por poco tiempo", se lamentó.

En tanto, trascendió que, hasta el momento, son dos las denuncias contra este hombre y la Policía investiga otras posibles víctimas.