Crecen los ataques a jubilados: ya hubo más de 30 muertos en lo que va del año

El dato fue dado a conocer por la ONG Defendamos Buenos Aires que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, sostuvo que en el AMBA ya hubo 6.000 “ataques a jubilados en lo que va del año”, lo cual acreditó que “la maldita inseguridad sigue siendo el peor de los flagelos que padecen nuestros queridos viejos” en ese distrito.

“En el mismo lapso hubo 33 jubilados asesinados", advirtió el informe llevado a cabo por la citada ONG. Y agregó: "También se produjeron desde estafas con la modalidad ‘cuento del tío’, a robos en cajeros automáticos, robos perpetrados por bandas de motochorros en la vía pública, robos en su casa, bajo la modalidad ‘entradera’ o ‘salidera’, e incluso palizas dentro del hogar perpetradas por los mal llamados ‘cuidadores de ancianos’, que en realidad son delincuentes que buscan dañar o incluso matar al adulto mayor para quedarse con su casa o con sus bienes”.

En este contexto, el director de Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, recordó: “Hace un par de días, un jubilado de nombre Juan, que carece de una pierna, fue atacado en su casa de Abasto, La Plata, junto a su esposa. Lo golpearon de tal manera que no sólo debió ser internado por las lesiones, sino también porque tuvo un preinfarto".

"Los criminales buscaban el poco dinero que la pareja tenía ahorrado. La golpiza apuntaba matar al señor e, incluso, los delincuentes se marcharon pensando que lo habían matado, confesó la esposa de Juan a Defendamos Buenos Aires. Ese gravísimo episodio de inseguridad es sólo uno de los 6.000 que padecieron nuestros viejos en los pocos meses que llevamos de 2023”, señaló Miglino.

Inseguridad: otros ataques salvajes a jubilados

“Tiempo atrás fue encontrada asesinada Yolanda, una señora de 75 años en Isidro Casanova, partido de La Matanza. La víctima había quedado viuda recientemente y sido invitada por unos vecinos para pasar Nochebuena. Como las horas transcurrían y la mujer no se presentaba, fueron a ver qué pasaba hasta el domicilio, ubicado sobre la calle Castañón al 900 y se encontraron con el cadáver de la jubilada, atado a la cama. La habían asesinado a golpes", indicó Miglino.

De acuerdo con su relato, "la reja de entrada a la casa había sido forzada con un críquet y la vivienda estaba toda revuelta, por lo que se investiga como robo criminis causa. El homicidio de Yolanda es sólo uno de los 33 que se perpetraron a lo largo de este 2023".

Y concluyó: “Desde hace décadas, en la calle Libertad, en plena zona de Tribunales, se venden joyas y elementos de oro que provienen de robos. Ese ‘oro manchado con sangre’, como los teléfonos ‘celulares manchadas con sangre’, que se venden igualmente sobre avenida Cabildo, avenida Santa Fe y en todo el barrio de Once, le han costado caro a otras personas. En muchos casos, las víctimas han perdido la vida para defender sus bienes o simplemente porque los ladrones opinaron que no valía la pena que sigan con vida porque podían identificarlos. Por ese motivo, la mayor contribución que se puede hacer para con los adultos mayores es no comprar ‘oro manchado con sangre’ y ‘celulares manchados con sangre’. Se sabe perfectamente dónde y qué zona se venden esos productos.