Gabriel Alejandro de la Rosa, uno de los vigiladores del local ubicado en Brasil al 500, negó haberlo atacado aunque reconoció que lo retuvo por temor a perder su trabajo.

“Lo llamó para que frene, el hombre hizo caso omiso y siguió caminando. Mi cliente lo siguió hasta la vereda y ahí lo retuvo de un brazo para que devuelva la mercadería. El hombre forcejeaba y entonces se sumó Chávez, el jefe de De la Rosa, quien le ordenó que fuera a buscar a los policías que estaban en un patrullero a 50 metros”, contó Alejandro Broitman, el abogado del custodio.

Por su parte, Mariela, la hermana de Ramón Chávez, el otro vigilador detenido, aseguró a Telefe Noticias: “Mi hermano niega que le haya pegado. Me dijo que fue revisado y no tiene golpes, ni señales de que golpeó a nadie, que no tiene sangre de la otra persona. Cuando la policía llegó, este hombre estaba parado, vivo y el SAME tardó 40 minutos en llegar”.

La mujer aseguró que “los testigos que están trabando la causa son los policías” y agregó que “en los medios están diciendo que es una testigo la que declaró” que su hermano le pegó al hombre, cuando en realidad “fueron los policías los que declararon eso”.

Además, denunció que mientras Chávez, el otro imputado y el supervisor del supermercado declaraban ante un oficial sobre lo que había sucedido, los demás policías hostigaron al hombre y le dijeron que lo iban a llevar preso por robar.

“Te vamos a llevar preso, estabas robando, qué es lo que hiciste”, le decían los policías a la víctima, según la mujer, momento en que el hombre se descompuso y se desmayó.

Chavez aseguró que su hermano no sólo no golpeó a Vicente Ferrer (68), sino que fue agredido por la propia víctima cuando “se quería escapar a toda costa y en un momento sacó una botella de aceite de oliva y se la rompió en la cabeza” y “por un transeúnte que le dijo ’dejalo ir al viejo’ y le pegó una piña en la nuca”.

Además de negarse a la excarcelación de Chávez, la fiscal de la causa, Marcela Sánchez, informó hoy a través del sitio fiscales.gob.ar que en el expediente declaró un testigo que vio cuando los imputados “zamarreaban” a Ferrer, pero no que le hubieran pegado.