El juez, a pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, había resuelto “hacer lugar a la medida solicitada de obtención de muestras indubitables de la totalidad de los imputados, por intermedio del Gabinete de Odorología Forense, dependiente de la Unidad Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal Argentina”.

La odorología forense es una técnica que se basa en la utilización de los olores para identificar personas mediante la recolección de muestras en la escena de un crimen para compararlas después con otras que se han recogido de los sospechosos.

Mediante esa singular metodología, el juez pretende determinar si el arma de juguete hallada en la parte posterior del vehículo en el que se desplazaba Lucas González y sus amigos fue puesta allí por alguno de los policías acusados por el homicidio.

“La experticia que se sugirió permitiría determinar si alguno de los encausados manipuló la pistola con anterioridad a su secuestro”, justificó el juez.

El magistrado dispuso los traslados de los detenidos Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas a la Alcaidía Madariaga de la Policía Federal para el próximo lunes 6 de diciembre a las 8.

Pero el abogado de los policías, Alfredo Oliván, se opuso a la medida y denunció que “desde el inicio de la causa el Fiscal interviniente ha impedido la oportuna y debida intervención de los imputados y su defensa en los actos que podrían determinarse dirimentes de la imputación”.

Oliván se quejó también por la extracción de muestras de ADN de los imputados.

“No se notificó a nuestros defendidos la diligencia de extracción de la realización de muestras; no se les permitió intervenir en esas diligencias; no se les permitió designar perito para intervenir en esos actos procesales; no se notificó con posterioridad cuál fue el resultado de la diligencia de extracción de muestras; no se notificaron las conclusiones de la diligencia de extracción”, subrayó.

“En este panorama de oscuridad absoluta tampoco estamos notificados de la existencia de muestra de tomas o no a los tripulantes del rodado marca Volkswagen modelo Suran”, en el que viajaban los cuatro jóvenes víctimas de la agresión policial.

“Cualquier diligencia debe incluir también a la toma de muestras en relación a estas personas también”, insistió Oliván.

“Estamos en una causa donde se realizan actos irreproducibles en secreto de sumario a espaldas de la defensa. Venimos denunciando esto desde el principio”, resumió.