Dalbón explicó que la medida tomada por el magistrado responde a un pedido de la defensa de los policías acusados, quienes manifestaron su intención de estar presentes en la reconstrucción.

"Los imputados, los policías que balearon, torturaron y quemaron a Lucas, quieren estar acá con sus abogados, y me parece que el derecho de defensa les corresponde", expresó.

Barracas-reconstruccion-02.jpg Los amigos y compañeros de Lucas González que estaban en el auto con él, participaron de la reconstrucción que se suspendió imprevistamente. Captura de TV.

El letrado agregó que "hay abogados que trabajamos honorablemente y hay abogados que son chantas. Todos sabíamos que era hoy, pero hay abogados chicaneros, que no tienen hijos o que no sienten realmente lo que hay que sentir."

"Hoy vinieron los chicos para hacer esto, y ahora van a tener que volver a hacer la medida. Y la 'chicanita' esta de haber metido el escrito hoy es típico de mediocres", agregó.

“Nosotros lo que queremos es que no haya ningún tipo de acto que no tenga la defensa adecuada, el debido proceso y la presunción de inocencia de todos. Me parece fantástico que (la reconstrucción) se haga nuevamente y que estén los policías y los abogados. Pero lo que sí tengo que decirle al juez y a los abogados es que estas picardías con asesinatos y torturas no se hacen el mismo día. Si hubieran planteado esto hace tres días nos evitábamos la situación de traer a los chicos y revictimizarlos nuevamente”, añadió, mostrando su indignación.

Por último, Dalbón especuló: "Calculo que la reconstrucción se hará el lunes o el martes a más tardar".