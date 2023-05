Denuncian por abuso a docentes de un jardín de infantes en Palermo

Esta mañana padres y madres de los niños y niñas que asisten al jardín ubicado en Darregueyra 2369 mantenían una reunión con la directora para pedir explicaciones.

En tanto, fuentes del Ministerio de Educación informaron a Télam que una maestra "fue apartada provisoriamente mientras se realiza un sumario".

"Una mamá me la encuentro en el médico y me dice que su hijo le contó que hace un juego con la maestra que no le gusta. Consistía en bailar y que se bajen la parte inferior de la ropa", comentó Mariela, madre de una víctima del jardín en diálogo con C5N.

La joven explicó que a raíz de esto, todos los chicos y chicas empezaron a decir exactamente lo mismo. A cambio de que los pequeños le hagan caso, la maestra le ofrecía golosinas para comer y los que no los mandaba al arenero.

"Lo que pido es que se investigue a todos", aseguró Mariela y comentó que su hijo tiene pesadillas y se hace pis mientras duerme.

"Mi hijo está en sala de 4 pero está con esta docente desde sala de 3. Ella pidió cambiarse de sala para continuar con el mismo grupo", explicó la madre de una de las víctimas.

"Hice la denuncia el día viernes, empezamos a entender muchas cosas que hacía mi hijo. Por ahora no recibí llamada de nadie, después desde el jardín dijeron que nos iban a ayudar pero por ahora nada", finalizó la joven.

"Tuvimos una charla con la directora, nos dicen que una de las implicadas no está acá y la otra si está, y pedimos que nos explique qué pasa con los chicos y cómo esa persona está presente dando clases con los chicos", dijo esta mañana a C5n un padre sobre los supuestos casos de abusos.

Y agregó: "No hay explicaciones de por qué los chicos pasaron lo que pasaron". El hombre dijo que "hay tres docentes implicadas en los abusos que pasaron nuestros hijos".

Los padres señalaron que realizaron las denuncias el pasado viernes y sábado.