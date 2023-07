Detuvieron a un profesor acusado de abusar de una alumna de 12 años

Personal de la División Capturas y Prófugos, a pedido del Juzgado de Garantías Número 5 y la UFI de Violencia de Género de Tigre, llevó a cabo una investigación para dar con el paradero de un hombre que tenía un pedido de captura por "abuso sexual agravado por haber sido encargado de la educación de la víctima".

El detenido se desempeñó como profesor de arte en varias instituciones educativas, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad, según informaron fuentes policiales de la Ciudad.

Según la denuncia, en el año 2019, el hombre había efectuado tocamientos de connotación sexual en reiteradas oportunidades a una alumna de 12 años de un establecimiento de Tigre, que resultaron un sometimiento gravemente ultrajante para la menor.

Las autoridades lograron establecer el domicilio del abusador en la calle Pedro Goyena al 1600, en Flores, donde se montó una vigilancia a la espera de la llegada o salida del implicado de su vivienda.

Sin título-1.jpg El docente está acusado del abusar de una alumna de 12 años.

El hombre que mató a una mujer policía en Retiro podría ser declarado inimputable

El costurero de nacionalidad paraguaya que el 14 de febrero pasado le quitó el arma y asesinó de un tiro a la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Nélida Zalazar en la estación porteña de Retiro del Subte C, podría ser declarado inimputable luego de que los peritos concluyeran que es un psicótico que pudo no haber comprendido la criminalidad de sus actos, que no puede afrontar un proceso penal y que representa un riesgo para sí y para terceros.

Se trata de Oscar Gustavo Valdez (30), quien desde el día del hecho se encuentra detenido por el homicidio de la mujer policía, pero bajo una internación psiquiátrica y medicado en el área del Programa Integral de Salud Mental (Prisma) del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Valdez fue procesado con prisión preventiva el 6 de marzo como presunto autor de tres delitos: "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con un arma de fuego y por resultar la víctima miembro de una fuerza de seguridad" en relación a Zalazar; la "tentativa de homicidio criminis causa agravado por haber sido cometido con un arma de fuego" del empleado del subte que resultó herido en el mismo hecho; y el "daño agravado" que causó en la estación con los disparos y a patadas en el patrullero donde fue trasladado tras su detención.

Pero en aquel momento, el juez a cargo de la causa, Martín Sebastián Peluso, y su secretario Diego Villanueva, del Juzgado en lo Criminal y Correccional 9, ordenaron la realización de una "junta médica" para evaluar el estado de salud mental del imputado.

Las conclusiones de los peritos que lo evaluaron en el Cuerpo Médico Forense fueron remitidas hace unos días al juzgado en un dictamen unánime que probablemente culmine con Valdez declarado inimputable.

"Puede inferirse de la atenta lectura del expediente, de las declaraciones testimoniales que el imputado presentaba al momento de los hechos enrostrados un cuadro de descompensación psicótica, falta de control impulsivo y pérdida de la inhibición conductual productos del cuadro psicopatológico", señala la pericia a la que accedió Télam.

En sus conclusiones, afirman que "las facultades mentales de Oscar Gustavo Valdez, en el momento del examen, no se encuentran compensadas" y que "presenta una afección compatible con Trastorno Psicótico No Especificado con antecedente de consumo de sustancias psicoactivas (principalmente cannabis y cocaína)".