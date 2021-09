Discusión en el chat de mamis terminó en una feroz pelea: un papá perdió un ojo

El hecho sucedió en la puerta del Instituto Evangélico Americano, ubicado en la calle Belgrano al 4.700 en el partido bonaerense de Tres de Febrero, luego de la discusión entre dos madres en el chat del curso escalara hasta una riña a golpes de puño.

¿Cuál fue el origen de la pelea? El citado instituto envió un comunicado en el que pedía a las familias que no enviaran a sus hijos al colegio en caso de que tuvieran síntomas de gripe, tos o mucosidad.

Caseros-Colegio.jpg El ingreso al Instituto Evangélico Americano de Caseros, donde ocurrió la pelea entre los padres.

Al parecer, una madre realizó un comentario vinculado a la política que desvirtuó el tono de la charla a partir de ahí se inició un ida y vuelta por Whatsapp no sólo en el grupo sino de manera particular, con insultos y amenazas. La transcripción de los mensajes de voz es la siguiente:

-"Si, tampoco me contestás las llamadas que te estoy haciendo en privado. Así somos todos vivos. Hablamos y después escondemos. Más te vale que me lo digas en la cara".

-"No flaca, te re confundiste. ¿Sabés qué? Yo con mamás luchonas no converso".

-"Contestá al privado. ¿Por qué contestás acá (en referencia al grupo de mamis)? Tenés que contestar al privado. No tenés que llevar tus quilombos para que te defiendan los demás. No llevés tu quilombos acá en el grupo. Contestame al privado". Mamá luchona me decís a mi, con esa cara de frígida, pelo... del or.. Ya nos vamos a ver y más te vale que me lo digas en la cara, pedazo de pelo.... ¿Quién te pensás que sos? Te comés el mundo. Hablame al privado, ¿por qué hablás acá? ¿Tenés miedo?"

Tras este intercambio, este jueves las familias se encontraron en la puerta del ingreso al jardín y la pelea fue registrada por una cámara de seguridad de la zona; en las imágenes se ve a una mujer y un hombre que hostigan a un papá.

El hombre que aparece con el chaleco es Esteban Bieiaszewzki, un comerciante de 46 años, y la mujer que lo increpa sería Noelia, la que profirió las amenazas telefónicas; segundos después aparece su papá, Alberto Morea, un kiosquero de 52 años.

Caseros-pelea.mp4

A pesar de que no hay audio, queda claro que con el correr de los minutos la discusión se fue poniendo más violenta al punto que Morea comienza a golpear salvajemente a Bieiaszewzki, aun cuando dos agentes de la Policía ya habían sido alertados por otros papás que presenciaron la escena.

También se ve cómo algunos chicos se vieron conmocionados por ser testigos de una pelea entre adultos y son sacados del lugar, llorando sin comprender lo que acababa de suceder.

Personal de la Comisaría Tres de Febrero 1ra de Caseros detuvo a Morea -por intervención de la UFI N° 1 de San Martín- y trasladó también a Bieiaszewzki para que se constataran sus lesiones por peritos de la fuerza.

Tras la evaluación de los facultativos se lo derivó al Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, donde se constató que perdió la visión de su ojo izquierdo por la destrucción del globo ocular.