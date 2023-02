Doble crimen en Vicente López: "Martín me arruinó la vida", afirmó Ninfa Aquino

En declaraciones que realizó pasadas las 8.30 en la puerta del estudio de su abogado, Hugo López Carribero, en la localidad bonaerense de San Justo, "Nina" aseguró que Martín del Río le "arruinó la vida" al vincularla al crimen de sus padres, cometido el 24 de agosto último.

"Me hizo mucho daño, demasiado, a mí y a mi familia también. Me arruinó la vida Martín", expresó la mujer a horas de ser sobreseída en la causa por la Justicia de San Isidro.

Aquino Chamorro admitió que desde el inicio sospechó del hijo menor del matrimonio de José Enrique del Río (75) y María Mercedes Alonso (72): "Sospeché de Martin del Río. Que Dios me perdone, pero desconfié. Yo no sé qué hizo él con los padres, pero sí sé lo que me hizo a mí", afirmó.

Luego dijo que nadie de la familia se comunicó con ella tras haber sido acusada: "No hablé con nadie de (la familia) Del Río. Nadie me pidió disculpas. Las estoy esperando a esas disculpas", agregó.

La mujer calificó como "muy injusto" el hecho de haber sido inicialmente imputada en la causa y haber pasado 13 días detenida como supuesta entregadora del doble crimen.

"Yo no puedo creer en la Justicia, me hicieron mucho daño también. Me acusaron, me maltrataron, dijeron cosas que no correspondían. También señalaron a mis hijos. La Justicia fue muy injusta conmigo y con mi familia", expresó.

"En mi vida nunca me llevaron a un calabozo -continuó-, la pasé mal, estando presa no la pasás bien. Dormí arriba de esa piedra del calabozo y no me hizo bien. Me afectó la columna, ando mal del corazón".

Tras sus dichos, el letrado López Carribero adelantó que demandará al Estado ya que "corresponde que (su asistida) sea resarcida" y aseguró que la acusación hacia su clienta "siempre fue endeble".

"Nina estuvo trece días presa, los hijos nos dijeron que no es la misma que antes. Esta sobreseída, se cerró su causa. Ella va a ser convocada en calidad de testigo en el juicio contra Martin del Río", agregó el letrado.

Al ser consultada sobre cómo será el momento en que lo tenga frente a frente en un futuro debate oral por el doble crimen, la mujer indicó: "No lo quiero ver, me enferma una persona como él".

Este lunes, el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, dictó el sobreseimiento "de manera total" de la mujer, en coincidencia con lo que había planteado tanto la defensa particular y había sido avalado en un dictamen por los propios fiscales.