El turista sueco se mostró agradecido: "Analía me salvó la vida"

En primer lugar, Persson recordó el violento hurto en el que un delincuente le disparó en la pierna. "Recuerdo mucho del hecho, estábamos caminando mirando google maps y alguien aprovechó la oportunidad para tratar de robarme el teléfono", aseguró.

"Yo empecé a tironear también y vi que me apuntaba con un arma a la cabeza. Entonces traté de desviarle la mano y me disparó en la pierna", reveló.

Curiosamente, el turista tiene un recuerdo muy particular de los segundos posteriores al ataque: "Sentí una sensación muy intensa y calma a la vez. Mucha gente se acercó a ayudarme antes de que llegue la ambulancia".

Y remarcó: "Analía básicamente me salvó utilizando una toalla para parar la hemorragia. Tuve mucha suerte de que ella estuviera ahí. Luego llegó la ambulancia y sentí bienestar. Pensé "pueden salvarme no puede ser tan malo". Ese pensamiento me acompañó durante el proceso de cirugía. Sentí que estaba en muy buenas manos".

A pesar de la inevitable amputación de la extremidad herida, Persson se mostró optimista: "Sabía lo riesgoso que era un tiro en la pierna. Fue un alivio saber que iba a sobrevivir. No estoy triste por perder la pierna, estoy feliz por haber sobrevivido. Empieza algo nuevo, con la prótesis. Es un reto a superar".

Su deseo de volver al país

Muchas personas se resistirían a visitar un lugar en el que sufrieron un hecho tan dramático, pero él se mostró con deseos de volver a un país en el que encontró "gente increíble".

"Pienso venir el año que viene. Para ese entonces quiero estar parado en mis dos pies. En realidad un pie y una prótesis y así poder caminar normalmente para poder visitar a todas las personas que me ayudaron. Y quiero aprender a hablar español, antes de mi segunda visita.

Además, sin ningún tipo de resentimientos, Persson reveló que dirá de Argentina cuando llegue a su hogar: "Voy a describir lo bueno de la gente de acá. Ese será un recuerdo para mí. Me siento afortunado y bendecido con la gente que conocía acá. Quiero aprender español, no pude expresar gratitud en una manera que me deje satisfecho".

