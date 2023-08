Empresario descuartizado: qué declaró la gestora detenida por el crimen

La mujer de 38 años fue la única de los cuatro detenidos por el asesinato de Pérez Algaba que aceptó declarar en las indagatorias ante el fiscal Marcelo Domínguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Lomas de Zamora, quien les imputó el delito de "homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer, codicia, y falso testimonio".

Los otros tres detenidos son Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y Luis Alberto Contreras. En tanto, por el caso permanecen prófugos Pilepich y Vargas, las dos últimas personas con las que Pérez Algaba tuvo contacto el 18 de julio último en el predio "Renacer" de General Rodríguez.

En su indagatoria, Bomrad aseguró ante el fiscal que, a su criterio, el crimen de su amigo "tuvo que ver con un tema de plata" y que no se sorprendió cuando desapareció y dejó de contestar sus llamados el 18 de julio pasado porque "supuso" que había regresado a Barcelona tras cobrar una suma de dinero que le adeudaban.

"Dimos por hecho en el grupo de amigos que Fernando se había ido con la plata que había cobrado", relató la gestora, en referencia a una deuda de 150 mil dólares que suponía que le había pagado -en dos partes- su exsocio Pilepich. "Cobraba un dinero y se marchaba, y no se comunicaba más con nadie hasta que él quisiera hacerlo", explicó.

El empresario asesinado y descuartizado tenía un alto perfil en las redes sociales, con algunos antecedentes por estafas.

La gestora reconoció ante la Justicia que mantenía una relación sentimental con Pilepich y que éste le había asegurado que "le había entregado" el dinero que le debía esa tarde del 18 de julio en el emprendimiento inmobiliario "Renacer", donde fue visto por última vez el empresario.

En su indagatoria, Bomrad reiteró que aportó toda la información con la que contaba ante los investigadores cada vez que la requirieron y afirmó que durante el día que desapareció Pérez Algaba no tuvo contacto personal con él y que su día transcurrió con normalidad.

Luego, admitió que el 19 de julio se encontró con Pilepich en la zona de Morón, que ambos se dirigieron en la camioneta Mercedes Benz del prófugo a un hotel alojamiento y que lo notó "normal".

Las manchas de sangre en el auto de la detenida

Respecto a las manchas de sangre que fueron halladas en el asiento trasero de su vehículo que fue secuestrado el lunes tras un allanamiento en su vivienda, la gestora dijo que pertenecen a su perro bull dog francés que el 21 de junio pasado tuvo cría y la tuvo que trasladar a una clínica veterinaria, y que el arito "seguramente pertenece" a alguna de sus sobrinas.

"Fernando no subió nunca al vehículo, la última vez que lo hizo fue hace casi un año", dijo la imputada, quien reconoció que es legítima usuaria de una pistola Bersa calibre 9 milímetros compacta que se compró "por seguridad el año pasado". También expresó que esa pistola era la que en una oportunidad le sacó su amigo Pérez Algaba "para defenderse de Gustavo Iglesias", el barra de Boca al que le debía 300 mil dólares y que lo amenazaba mediante mensajes telefónicos que le iba a "cortar las manos".

Además, la mujer esbozó una defensa sobre los prófugos Pilepich y Vargas, de quienes dijo que "no les da el perfil" como para concretar un crimen. "No creo que ellos hayan matado a Fernando. No sé quién lo hizo, porque él mismo le debía plata a todo el mundo. No los veo a Maxi y a Nahuel haciendo una cosa así", agregó la gestora, tras lo cual señaló que, a su criterio, "el asesinato tuvo que ver con un tema de plata".