En enero ya hubo 3.100 ataques salvajes de motochorros

Lamentablemente, no se trata de un hecho aislado ya que la modalidad no se detiene. Y los datos actualizados indican que en lo que va del año ya se cometieron 3.100 hechos salvajes con uso de armas y extrema violencia. No es todo, porque los fallecidos en estos episodios suman 20.

Se trata de un nuevo Reporte sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, válido para la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires desarrollado por la Consultora Javier Miglino y Asociados con la asistencia de la ONG Defendamos Buenos Aires; a partir de los datos brindados por la justicia Nacional de Instrucción con jurisdicción en toda la Capital Federal más la información de los tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, Morón, Moreno, La Matanza y San Martín, más los miles de hechos que se registran y la gente prefiere no denunciarlos en la justicia.

"Quedó acreditado que en lo que va de 2025 los motochorros se han convertido en el enemigo público número uno, por cantidad de delitos: 3.100 y por homicidios perpetrados: 20, 12 tentativas de homicidio y 120 casos de lesiones graves, sólo en el ámbito de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense", se asegura en el informe al que Diario Popular tuvo acceso.

El experto Miglino fue contundente sobre la modalidad. "Cuando hablamos de motochorros y de motoasesinos, tal como los hemos definido en Miglino y Asociados; estamos ante la presencia de bandas peligrosísimas que no dudan en salir a matar cuando el robo se les complica", dijo el abogado experto en Criminología y Director de Defendamos Buenos Aires.

‘En el mismo momento que caían abatidos estos dos motochorros en La Matanza, Román Escudero, un chico de 25 años que iba a trabajar con su moto, fue atacado por otra célula de motochorros que lo baleó en Zufriategui y Guillermo Marconi, en Isidro Casanova, partido de La Matanza. El chico está grave, perdió dos órganos y su vida corre peligro", dijo Miglino.

Otros casos fatales

"Días atrás, un efectivo de la Policía de Ciudad de Buenos Aires, mató a un motochorro en La Tablada, también en La Matanza, cuando dos criminales intentaron asaltarlo. Uno de ellos murió y el otro se encuentra prófugo’", dijo Miglino.

En otro caso "un policía de la Bonaerense baleó a dos motochorros en Lomas del Mirador (La Matanza), cuando intentaron asaltarlo. En el lugar del tiroteo se hallaron dos armas de fuego: una de calibre 9 mm y otra de calibre 45", dijo Miglino.

La mayor preocupación de los argentinos

"La mayor preocupación social en la República Argentina es la inseguridad. La inflación ha quedado en un segundo lugar. La gente tiene miedo y nos lo hace saber. En la vía pública cuando la encuestamos, en redes sociales y en mensajes directos a nuestros correo. La gente tiene miedo por primera vez este tipo de terror social escala a niveles previos al año 1983. Nunca en democracia habíamos sufrido tanta cantidad de homicidios y de hechos violentos como en 2024 y lo que va del presente año. De todos los episodios de angustia social, el terror a los motochorros va primero. Motochorros que matan, motochorros que roban y arrastran personas por la calle, motochorros que atropellan con la moto, motochorros que corren a 80 km. por hora por las veredas de Buenos Aires y por fin motochorros que son absolutamente impunes. No hay control policial ni mucho menos por parte de la Agencia de Seguridad Vial, tanto en la Capital Federal como en el Conurbano bonaerense que ponga al menos un instante de tranquilidad para la gente. Los motochorros salen de día y de noche, de madrugada o de tarde y saben que roban, matan y vuelven a casa tranquilos y con el botín intacto", concluyó Miglino.