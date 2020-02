Las víctimas fueron identificadas como Marianela Lorelei Rivera (de 23 años) y María Laura Rivera (46), quienes fueron ejecutadas a tiros frente al pequeño hijo de la joven, en el interior de un domicilio de la calle Manuela Pedraza al 3700 de esa zona del partido de Lomas de Zamora. En tanto, el detenido y autor de la ataque es Miguel Alexander Sosa (27), quien en octubre de 2019 había recuperado la libertad tras cumplir una condena por robo y que también había sido denunciado tiempo atrás por violencia de género por su pareja, no obstante lo cual seguían manteniendo una relación.

De acuerdo a lo indicado por los investigadores, Sosa llegó a la vivienda de su suegra a buscar a su pareja, justo en el momento en que ambas mujeres estaban en la planta alta, mientras que abajo otros familiares preparaban un cumpleaños. Tras atravesar un patio, este sujeto subió unas escaleras, ingresó a una habitación y atacó primero a tiros a su suegra cuando se interpuso en su camino y luego a su pareja. ‘Antes de matarla a ella, vas a tener que matarme a mí’, gritó la madre, antes de recibir los disparos, que le ocasionaron heridas mortales, al igual que a su hija.

Durante el hecho, que fue cometido frente a un hijo pequeño de Marianela Rivera, el agresor disparó siete tiros contra ella y cinco contra la madre, ya que los peritos hallaron 13 vainas servidas y cuatro proyectiles intactos de una pistola Bersa Thunder 380. Luego de consumar el doble femicidio, Miguel Sosa bajó las escaleras y se encontró con una niña de 12 años, a quien también intentó dispararle aunque no lo logró, mientras que hizo lo mismo con una hermana y tía de las víctimas, a quien le gatilló dos veces el arma, aunque no llegó a herirla, según contó la propia mujer a los efectivos policiales de la comisaría 10ma. de Lomas de Zamora, que arribaron al lugar, luego de un llamado al 911. Brenda, tía de Marianela y hermana de María Laura, contó, en declaraciones al canal C5N, que Sosa le gatilló el arma aunque no llegó a herirla cuando ella salió de su casa al escuchar los disparos provenientes de la de su familiar. ‘Estábamos preparando el cumpleaños de mi sobrino y cuando escucho los disparos, salgo al patio y lo veo al chabón con el arma en la mano, bajando las escaleras como si nada. No me mató a mí también porque no le salieron las balas, porque me gatilló dos veces’, contó.

Además, recordó que al subir a la vivienda encontró a su hermana y a su sobrina ‘en un baño de sangre’ y que vio que María Laura Rivero aún estaba viva, por lo que empezó a pedir a los gritos por una ambulancia, aunque luego murió antes que arribarán los médicos. ‘Pido justicia por mi hermana y mi sobrina, porque que me las arrebató de la nada’, agregó la mujer, quien contó que sacó al hijo de su sobrina que presenció todo y gritaba ‘mamá, mamá, no me dejes’.

Sobre el acusado, sostuvo que ‘entraba y salía como si nada de la cárcel’ y recordó que hace dos semanas su sobrina ‘lo había denunciado’. ‘El chabón se reía, le decía que lo perdone que no iba a volver a hacerlo, como todo psicópata. La llegó a encerrar, la amenazaba, decía que iba a tomar represalias con su mamá y ella tenia miedo. Ella ayer logró escaparse y vino a pedirle ayuda a la madre que le abre la puerta’, detalló.

La causa quedó en manos de la fiscal Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 2 de Lomas de Zamora, ante quien el acusado se negó a declarar al ser indagado por ‘doble homicidio agravado por violencia de género y por haber mediado relación de pareja’ en el caso de una de las víctimas y ‘criminis causa’, en el de la otra.

