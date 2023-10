Excarcelan a los chinos que llevaban US$ 710 mil pegados a sus cuerpos

Todos se negaron a declarar y luego de la audiencia, pidieron la excarcelación, según informaron fuentes de la investigación.

Mientras que la Justicia finalmente dispuso que sean liberados una vez que paguen una fianza, al considerar que no hay riesgo de entorpecimiento en la investigación de la causa.

Los tres sujetos están acusados del delito de encubrimiento y de violación de las leyes cambiarias y tributarias. Mientras que el juez a cargo del expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Federal N°8, les otorgó la excarcelación con una caución real de 150 millones de pesos.

image.png

El hecho

El miércoles pasado, la Policía Federal detuvo a tres ciudadanos asiáticos -presuntamente de origen chino- que llevaban unos US$710 mil pegados al cuerpo. Los hombres fueron descubiertos cuando transitaban por la calle Montañeses al 2200 en el llamado Barrio Chino, en el Bajo de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto se dio en el marco de un operativo preventivo en conjunto con la AFIP, el Departamento de Delitos Fiscales y en medio de una escalada del dólar blue cuya cotización superó los $1.000.

La zona es un lugar de comercio de productos principalmente importados por lo que es frecuente que se realicen operativos de prevención fiscal y aduanera. Por eso, el área de Delitos Federales detectaron a los sospechosos que vestían rompevientos y se pusieron visiblemente nerviosos, palpando sus cinturas como si portaran armas.

Según afirmaron fuentes del caso, los detenidos fueron encontrados con una gran cantidad de fajos encintados pegados a sus torsos, por sobre el cinturón; el dinero estaba termosellado y si bien se iba a realizar el conteo minucioso, de acuerdo a un informe preliminar se trataba de, al menos, US$500 mil.

Pasadas las 16.30 -después de varias horas contando el dinero- fuentes policiales confirmaron que se trataba de US$710 mil (en cinco fajas) y $200 mil que llevaban en riñoneras.

Los detenidos no habían sido identificados, no hablan español y no contaban con documentación que acreditara su nacionalidad.

La acusación en su contra es la violación al Artículo 303 del Código Penal, que castiga delitos financieros. El Juzgado Federal N°8 de Marcelo Martínez de Giorgi está a cargo del expediente