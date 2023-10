Detuvieron a tres ciudadanos asiáticos con más de US$700 mil pegados a sus cuerpos

Esto se dio en el marco de un operativo preventivo en conjunto con la AFIP, el Departamento de Delitos Fiscales y en medio de una escalada del dólar blue cuya cotización superó los $1.000.

Belgrano-dolares.mp4

La zona es un lugar de comercio de productos principalmente importados por lo que es frecuente que se realicen operativos de prevención fiscal y aduanera. Así fue hoy el área de Delitos Federales detectaron a los sospechosos que vestían rompevientos y se pusieron visiblemente nerviosos, palpando sus cinturas como si portaran armas.

Según afirmaron fuentes del caso, los detenidos fueron encontrados con una gran cantidad de fajos encintados pegados a sus torsos, por sobre el cinturón; el dinero estaba termosellado y si bien se iba a realizar el conteo minucioso, de acuerdo a un informe preliminar se trataba de, al menos, US$500 mil.

Pasadas las 16.30 -después de varias horas contando el dinero- fuentes policiales confirmaron que se trataba de US$710 mil (en cinco fajas) y $200 mil que llevaban en riñoneras.

Los detenidos no habían sido identificados, no hablan español y no contaban con documentación que acreditara su nacionalidad.

La acusación en su contra es la violación al Artículo 303 del Código Penal, que castiga delitos financieros. El Juzgado Federal N°8 de Marcelo Martínez de Giorgi está a cargo del expediente.