El hecho fue captado por una cámara de seguridad de la zona y en las imágenes se ve cómo la pareja llega a su domicilio en moto y es abordada por un grupo de delincuentes. En el momento que las víctimas frenan, los asaltantes los abordan, los golpean, y les sustraen la moto.

El brutal ataque de motochorros pirañas sucedió en la tarde del miércoles en Libertad entre Pueyrredón y Jorge Newbery, en un barrio de casas bajas de José C. Paz.

-7th7pyUW4SbE3J2.mp4

"Me sacaron hasta el casco y la corrieron a mi novia que logró meterse en la casa de un vecino", sostuvo Gonzalo Ravanni, el joven asaltado, a un canal de noticias.

Finalmente, la historia terminó con que Ravanni recuperó la moto luego de que los videos se viralizarán. "Yo los encontré uno por uno en las redes sociales. Los seguí y les empece a hablar. Hasta que la recuperé", agregó la víctima.

"Yo hago reggaeton y trap y acá los que son los jóvenes de José C. Paz me conocen y no me van a venir a robar a mí la moto. Estos vienen de otros lados", aclaró el joven.

Precisamente uno de los temas más conocidos del artista se denomina "Al corte" y hace mención a acelerar los motores (en este caso de las motos) al máximo de revoluciones.