El hecho tuvo lugar en una fiesta clandestina, entre las varias que se realizaron el fin de semana pasado en Córdoba, que fueron abortadas por la policía local.

En uno de estos encuentros una chica de 19 años, identificada como Melisa González, se peleó con otras dos, que la atacaron con una botella rota y la desfiguraron le rostro.

Luego de esta agresión, los médicos debieron darle 15 puntos de sutura para curar la herida que le produjeron.

La joven asistió a una fiesta en el barrio Pueyrredón de Córdoba, según contó su propia madre.

En ese lugar se inició una pelea, aunque la joven no contó el motivo de los hechos de violencia que se produjeron.

Finalmente, tres personas lograron separarlas y gracias a eso González pudo ser llevada a un centro asistencial, donde le realizaron las curaciones.

“Empezó a empujarse con otras dos chicas y se fueron a las manos, se agarraron de los pelos, y mi hija le hizo un rasguño a la otra en la cara, pero la riña quedó allí”, explicó sobre lo ocurrido en la fiesta clandestina.

Según el relato de la mujer a diferentes medios de Córdoba: “A los 40 minutos de eso mi hija quiso volver para mi casa, se estaba yendo y la chica salió y le dijo ‘mirá cómo me dejaste la cara’, y se volvieron a agarrar”.

En la explicación de la madre de la joven, las chicas que se pelearon cayeron al piso y siguieron con la riña.

“Una de las chicas la sujetó del brazo, otra se le subió encima y ahí fue cuando le hizo los cortes con el vidrio de una botella, que no sabemos si la tenía o se la pasaron”, aseguró la madre de Melisa González.

Por su parte, remarcó que su hija, “dentro de todo, tuvo suerte”, debido que “por un centímetro no le clavó el vidrio en el ojo”.

“Tiene cortes en la cara, en el cuello y en el brazo muy profundos; recibió 15 puntos” de sutura.

Mientras que la joven agredida también tomó la palabra; “Es la primera vez que me pasa. Siempre salgo a divertirme y nunca me había pasado de pelearme. Yo estaba peleando con Brenda, estaba en el piso y de la nada me agarraron de atrás, pero no alcancé a ver. Me pegaron con una botella de vidrio cortada”.