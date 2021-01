Guernica: asaltaron cuatro viviendas en un country

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles en el country “El Candil”, ubicado en Leopoldo Marechal y José ingenieros, en la mencionada localidad del municipio de Presidente Perón.

Según fuentes policiales, del atraco participaron al menos siete personas armadas y cubiertos con pasamontañas que sorprendieron a la vigilancia privada del country y dejaron maniatado y encerrado en una de las oficinas. Luego de reducir al cuidador, los ladrones ingresaron a los domicilios donde efectuaron los robos.

"Cierro la puerta y me quedó adentro de mi pieza, estuve peleando diez minutos para que no puedan entrar y, una vez que no pude aguantar más como pateaban la puerta, entran como siete personas y me golpean con la culata de un revólver tres o cuatro veces”, narró Fabián, uno de los propietarios asaltados, quien al momento del ingreso a la finca estaba durmiendo junto a su familia.

"Estuvieron como tres horas en el barrio, la primera casa la robaron a la medianoche, la mía a las dos de la madrugada y se fueron a las tres y cuarto", añadió.

Interviene el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón, quien caratuló al expediente como "robo" y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para la identificación de los asaltantes.