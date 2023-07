Habló el papá de Lucas González tras conocer la sentencia por el crimen de su hijo

"Me saqué una mochila", dijo el padre de Lucas apenas concluyó la lectura del veredicto aún dentro de la sala de audiencias de los Tribunales de Comodoro Py, donde agregó que, junto a su esposa Cintia López, aceptaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 25: "Lo tomamos bien".

Respecto a los imputados, el padre de Lucas dijo: "No los miré, no quería, no necesitaba mirarlos porque ya con lo que escuché, me alivió el corazón. Para Lucas le pido que descanse en paz, y le digo que papá hizo todo, la peleó con todos, con toda esta gente".

"Le pido a Lucas que me dé fuerzas para seguir adelante. Le agradezco a la gente y a mi familia", agregó Héctor. Por último, remarcó que no siente bronca ni enojo con los policías de la Ciudad. Las cámaras de televisión captaron el momento en el que se abrazó con su abogado Gregorio Dalbón.

Por su parte, la madre del joven sostuvo: “Se hizo Justicia. Es lo que esperábamos, lo que veníamos pidiendo desde el primer día. Hubo odio racial, siempre lo sostuvimos. No esperábamos las absoluciones, solo de uno. Hoy es mi cumpleaños, Lucas siempre me dejaba un alfajor con un cartel ‘Te amo, Má’, y se iba a entrenar. Yo no tendría que estar acá, tendría q estar en mi casa, esperándolo”, sostuvo Cynthia López ante las cámaras de C5N.

El juicio que se le sigue a 14 policías de la Ciudad por el crimen de Lucas González, el adolescente asesinado a tiros en noviembre del 2021 en el barrio porteño de Barracas, llegó a su fin con condenas de prisión perpetura para los tres policías culpables del “homicidio quíntuplemente agravado”, entre otras cosas, por “odio racial”.

LUCAS GONZALEZ.jpg Los oficiales de la Policía de la Ciudad Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Lucas González.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal consideraron al inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), al oficial mayor Juan José López (48) y al oficial Fabián Andrés Nieva (38) -todos miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- coautores del "homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad" y de los delitos de "tentativa de homicidio quíntuplemente agravado" de los adolescentes, Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (19) y Niven Huanca (19), todo en concurso ideal con "falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad'.

Los magistrados pidieron que se extraigan los testimonios del jefe y el subjefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la denuncia de dos de los imputados quienes señalaron que habían recibido presiones durante el juicio.

