Hizo 24 denuncias por violencia de género y pide ayuda

La mujer hizo 24 denuncias, tiene un botón antipánico y varias ordenes de restricción de acercamiento. Pero eso no impide que su expareja la siga hostigando desde hace dos años cuando se separaron.

Por esta falta de respuestas decidió hacer público su caso para exigir ayuda. En su video expresó: "Yo no tengo vida".

La mujer compartió su historia a través de una serie de videos que fueron difundidos en las redes sociales por el grupo “Red Informativa de Mujeres de Argentina” y contó su calvario tanto para ella como para los hijos que tienen en común.

Hasta 2018, los cuatro vivían en el hogar de los padres de Gloria, al año siguiente se pudieron mudar a una casa en Moreno que heredó el victimario. Pero la situación se tornó más tensa por el problema que tenía el agresor con la droga: "Mi sueldo, tanto como el de él, iba todo destinado para lo mismo, droga".

Gloria denunció a su agresor por primera vez en enero de 2019 y, al día de hoy, ya lleva presentadas unas 24 denuncias ante la Justicia. “Él tiene mi casa vigilada, sabe todos mis movimientos", remarcó. Como pensó que "la casa era el problema", se mudó con sus hijos a Merlo, pero no impidió que su agresor la siga hostigando.

El agresor no solo la acosa fisicamente, sino que también psicológicamente: “Dice que me quise separar y destruí la familia, eso es lo que él me reclama, ‘por qué no aguantaste mas’”.

Respuesta de la Justicia

Según informó, envió cartas documento tanto al Gobierno de la Ciudad como al Ministerio de Educación porteño – donde el agresor, identificado como Fabián Ríos ocupa un cargo- para que le embarguen el sueldo por la cuota alimentaria de sus hijos, pero nunca tuvo respuesta.

denuncia.jpg El agresor ocupa un cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Gloria explicó que la respuesta de la Justicia en el municipio de Moreno fue mejor que el de Merlo. Se lamentó que haya diferencias: “En Moreno conseguí todo mucho más rápido, sin contacto sin nada, solo por asistir y cumplir con las cosas que me pedían que me iban requiriendo tanto política de género como las comisarías y los juzgados”.

Pero ninguna de las denuncias ni medidas que tomó la Justicia hasta ahora fue efectiva ya que Ríos sigue acosándola.

Pide la restitución de uno de sus hijos

El reclamo de la mujer no solo se basa en el accionar de la Justicia tras las denuncias por violencia de género, sino también en la restitución de uno de sus hijos, quien actualmente vive con el agresor: “Las mismas cosas que el padre me decía me dice mi hijo ahora. Pedí la restitución de mi hijo tres veces y las tres veces me las negaron”.

"Hoy, que puedo hablar, que alguien me escuche, porque después voy a ser la chica de los videos que pidió ayuda por tres años y nadie la escuchó. Esta misma piba que está pidiendo porque siente que la van a matar también está pidiendo por su hijo porque está viviendo con un monstruo. Que la justicia se de cuenta que me hijo necesita ayuda, está viviendo con mi agresor, con un monstruo”, pidió la mujer.

Pese a las restricciones perimetrales que pesan sobre Ríos, Gloria relató que el agresor “tiene la casa vigilada, sabe todos mis movimientos, sabe cuando entro, cuando salgo si viene visita, si me voy el fin de semana, él sabe todo”.

Y concluyó: “Si el día de mañana tengo una relación estoy segura que voy a terminar muerta en manos de este… Porque yo no tengo vida, mi vida corre alrededor de él, de salir y ver si él está en la esquina o no”.

Si sufrís alguna situación de violencia de género, llamá gratis a la línea 144.