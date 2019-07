El hecho ocurrió sobre la calle 61, entre 154 y 155, del barrio La Porteña, cuando Oscar López, de 33 años, se había retirado de la carnicería ubicada dentro de un supermercado. Podría tratarse de una venganza

El empleado de una carniceria fue ejecutado de tres balazos en el pecho, al ser interceptado por desconocidos cuando salía de trabajar en ese comercio de la localidad de Hudson y si bien no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores del caso consideran que no se trató de un ataque con fines de robo (no le sustrajeron ninguna de sus pertenencias) y atribuyen lo ocurrido a "una venganza", aunque se desconoce si la víctima tenía enemigos o cuestiones personales pendientes con alguna persona determinada.