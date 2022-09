-9KvDc0AnhQexfhJ.mp4

Se trata de una seguidilla de mensajes de audio de WhatsApp que intercambian entre las 9.01 y las 9.26 del jueves 25 de agosto, cuando María Ninfa "Nina" Aquino, la empleada de la casa que estuvo detenida y luego fue liberada por el caso, le cuenta al ahora detenido Martín Del Río que acababa de encontrar muertos a sus padres, José Enrique Del Río de 74 años y María Mercedes Alonso de 72.

La siguiente es la transcripción de esos mensajes de audio que en paralelo fueron analizados con la geolocalización por las antenas de celular del ahora imputado:

-9.01 (antena de Camino Bancalari y Uruguay, Tigre):

"Nina" Aquino (NA): "Martín" Martín, soy Nina, apurate corré para acá. Tus padres están muertos en el garaje en el auto. Dale Martín por favor apurate, yo estoy afuera, no entro más a la casa".

Martín Del Río (MDR): "Hola Nina" ¿Qué pasó". No te entiendo, me hablás tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó"".

-9.03:

NA: "Apurate Martín por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. ¡Dale Martín que me estoy muriendo yo también! Salí afuera. ¡Por favor Martín, vení!".

-9.04: Luego de este primer intercambio de audios, en este horario se produjo la llamada que Del Río hizo a la línea de emergencias policiales 911, donde, con tranquilidad, dijo: "Sí ¿cómo estás" Mirá" La mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Que mis padres están muertos en el garaje, dice. Recién me acaba de llamar".

-9.04 (Tras el llamado al 911, envía otro audio de WhatsApp):

MDR: Nina, ahí llamé a la policía, ahí están yendo, yo estoy yendo a paso de hombre, pero bueno estoy yendo.

NA: Avisale a tu hermano, por favor Martín. ¿Puedo entrar de vuelta en la casa, Martín". Si viene la policía, ¿entro"

-9.06:

MDR: No sé Nina qué decirte, la verdad, ahí me dijeron que están yendo. Sí" te van a decir ellos. Yo estoy yendo. Ahí le aviso a Diego.

-9.26 (Antena de Panamericana y Av. José de San Martín, Florida):

MDR: Nina, ya estoy por Melo y Panamericana. Es imposible subir pero bueno, acá voy en la cola.

- 9.51: Del Río llegó a la escena del crimen. Su celular es captado por la antena de telefonía que cubre la zona de Melo y Gaspar Campos, la esquina de la casa de sus padres.

Ninfa-Aquino-01.jpg María Ninfa "Nina" Aquino fue quien halló los cuerpos del matrimonio para el cual trabajaba hacía doce años.

Nuevos videos comprometen más a del Río

En las imágenes, que se dieron a conocer de forma pública esta semana, se ve al hombre salir de un edificio de la calle Virrey Arredondo, en Belgrano, el 24 de agosto pasado.

La secuencia que registró los movimientos del hombre ocurrió cerca de las 21, tres horas después de la muerte de sus padres. En una de sus manos, el hombre llevaba una bolsa de tela. Minutos después, al salir del lugar, donde tiene un departamento, la bolsa estaba vacía.

Los investigadores analizan si Del Río llevaba el DVR del sistema de videovigilancia interno que el asesino se llevó de la escena del crimen o hasta el arma homicida.