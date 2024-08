Las estafas por WhatsApp crecieron 55% durante este año

El dato estadístico genera preocupación y fue dado a conocer en un nuevo "Informe de Inseguridad y Violencia para la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires", desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires, con la asistencia de la Consultora Javier Miglino y Asociados, donde además se puntualiza que las denuncias involucran cientos de millones de pesos en pérdidas para los damnificados, como así también crecen las llamadas extorsivas exigiendo dinero para no divulgar información privada.

En el caso citado al comienzo, hay un número que ya es investigado por la organización. Se trata del +54 9 11 3490-8337, desde el cual se realiza el comienzo de la estafa y que cuenta con el logo del Ministerio de Salud, con el escudo argentino y la tipografía de Presidencia de la Nación. "Cada vez hay más complejidad en las estafas a través de Whatsapp, que es la red social más utilizada del mundo. Las bandas buscan que las víctimas no desconfíen, entonces utilizan logos oficiales y usan temas de actualidad. el objetivo siempre es acceder a la información que contiene el celular y, por supuesto, intentar vaciar las cuentas bancarias o en billeteras virtuales", dijo Miglino.

"Está comprobado con las estadísticas que el método utilizado involucra el envío de mensajes directos en WhatsApp, de manera tal que aparecen, por ejemplo situaciones laborales ideales, con poco tiempo de trabajo, mínimo esfuerzo y ganancias extraordinarias. Después de obtener los datos de la víctima, los estafadores desaparecen y los fondos que tenían en billeteras virtuales y cuentas de bancos, literalmente desaparecen", explicó el abogado.

Otra variable, según pudo saber Diario Popular, es la que involucra mensajes que contienen supuestas faltas de tránsito, con datos precisos de cada persona, como el DNI, domicilio y otros. "Recibí un mensaje en mi Whatsapp con datos míos sobre una infracción por exceso de velocidad en la avenida Corrientes, en marzo pasado. No tengo auto des octubre del año pasado, por lo tanto era imposible tal situación. Me di cuenta que se trataba de una estafa. Pero pude haber caído y me ofrecían links directos para ver el documento y regularizar la situación", contó Fabián.

Miglino explicó: "También sucede que, a través de la red social WhatsApp, las bandas criminales envían un mensaje de uno de sus contactos en el que les piden dinero urgente porque han tenido -por ejemplo- un accidente y tienen que pagar una internación. Les facilitan un link, que el contacto les dice, que se trata de la clínica donde están siendo atendidos y en ese momento, los hackers no solo reciben el depósito, sino que vacían la cuenta".

"Igualmente, las bandas criminales envían mensajes pidiendo pagos con Mercado Pago, con la misma modalidad anterior, pero con la salvedad de que el establecimiento sanitario que los está atendiendo solo recibe Mercado Pago. A partir de la transferencia, el dinero se perdió para siempre", dijo Miglino.