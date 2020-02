Le denegaron el juicio con jurado popular a Chocobar

Por tal motivo, el entonces efectivo de la Policía Local de Avellaneda será sometido a debate por el Tribunal Oral de Menores Nº 2, a partir del 26 de febrero próximo, tal como estaba previsto.

"El pedido por parte de la defensa estaba bien realizado pero, al no estar legislado, no es una obligación de la justicia acceder al juicio por jurados", dijo Fernando Soto, abogado defensor de Luis Chocobar, quien aseguró que sabía que las probabilidades de que el tribunal accediera a juzgar al policía con un jurado popular "eran bajas", motivo por el cual no lo "sorprende" la decisión.

El pedido por parte de la defensa de Chocobar para que una audiencia conformada por un jurado popular lo juzgue se efectuó en diciembre último por intermedio de un escrito. "Es un hecho que los jueces profesionales han perdido credibilidad en la sociedad, mientras que el juzgamiento por jurados integrado por ciudadanos comunes motiva, y con razón, la confianza de la sociedad en ese sistema", expresó Soto, en su oportunidad.

Cabe resaltar que el Juicio por Jurados rige en las provincias de Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Chubut, pero no en la Ciudad de Buenos Aires, donde está radicada la causa.

Por tal motivo, si bien el Tribunal Oral de Menores Nº 2 evaluó el "derecho a la igualdad" que argumentó el letrado, al mencionar distintas provincias del país donde se aplica ese instituto, sostuvo que el tipo de juicio no está reglamentado en esta ciudad.

Por otra parte, al ser consultado sobre el estado de ánimo de Luis Chocobar, Soto dijo que está "afligido" y que el hecho "lo impactó en su vida". "Él está convencido de que actuó conforme a la ley", sostuvo su abogado.

El Tribunal, integrado por los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, fijó fecha de inicio del juicio oral para el 26 de febrero, cuando el policía afrontará la acusación por el delito de "homicidio por exceso en el cumplimiento del deber". El debate, según lo previsto, se desarrollará luego durante las jornadas del 4, 11, 18 y 25 de marzo.

Además de Chocobar, en el juicio oral también será juzgado el presunto cómplice del sospechoso muerto, Juan Pablo Kukoc (28), quien era menor de edad al momento del hecho, razón por la cual el expediente quedó en manos de un tribunal de menores y no de uno ordinario.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional basó la decisión de pasar la causa a un tribunal de menores en tres cuestiones: que la investigación "estuvo siempre a cargo de un único magistrado (el del fuero de menores)", en "razones de economía procesal" y en procura de "asegurar una mejor administración de justicia".

En febrero del año pasado, el juez nacional de Menores Cristian Axel Von Leers elevó la causa a juicio con Chocobar imputado del delito de "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" de Kukoc y con el menor acusado de ser el cómplice en la "tentativa de homicidio criminis causa" en perjuicio del turista estadounidense Frank Joseph Wolek.

El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando Wolek caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito fue interceptado por dos asaltantes que le robaron su cámara. Durante el asalto, uno de los ladrones lo apuñaló una decena de veces en el pecho y lo dejó gravemente herido, tras lo cual salieron corriendo, pero mientras uno logró escaparse, el otro, luego identificado como Juan Pablo Kukoc, fue interceptado a tres cuadras por dos transeúntes que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.

Poco después, llegó al lugar Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, quien se identificó y, según declaró después, le disparó porque pensó que iba a sacar un arma. Chocobar fue detenido, aunque más tarde lo excarcelaron y fue recibido en la Casa Rosada por el entonces presidente Mauricio Macri.