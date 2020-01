Los juguetes tóxicos pueden empañar la alegría por los Reyes

Se trata de los "ftalatos", un grupo de compuestos químicos que, según el pediatra y especialista en Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez y Hospital Posadas, Mariano Díaz, "posiblemente" podrían provocar, a largo plazo, patologías cancerígenas.

La alerta tuvo lugar luego de que cayera, el pasado viernes, la banda de los "Reyes Magos tóxicos", un grupo de hombres que comercializaban juguetes no aptos para la venta por estar fabricados con ftalatos, poniendo en riesgo la salud de los menores. El operativo, que se llevó a cabo en la zona de Once, derivó en la clausura de cinco locales y la aprehensión de once personas.

Tras este episodio, Díaz alertó sobre la peligrosidad de aquellos componentes químicos y advirtió que, de cara al Día de Reyes, esto podría "motivar a que aumente la cantidad de gente que busca un asesoramiento confiable, en cuanto a la peligrosidad de estos juguetes, en los centros de toxicología".

"Se trata de lo que se llaman disruptores hormonales silenciosos. Lo que hacen es que, con exposición crónica, actúan sobre el sistema endocrino. De hecho, opera sobre el aparato sexual masculino y femenino, dañando el ADN en los espermatozoides, afectando la calidad del semen, generando trastornos de la infertilidad, efectos tiroideos, entre otros", precisó el especialista en toxicología, quien aclaró que los ftalatos son "probablemente carcinogénicos, pero con la exposición crónica" y que, además, a la larga "pueden dañar los riñones".

Y, bajo esta línea, continuó: "Cuando hablo de exposición crónica me refiero a la continua exposición, no por tener un contacto con el ftalato se va a generar algún problema. Si un niño toca o chupa esto puede tener nauseas, irritación o algún cuadro alérgico".

Pero los ftalatos no son el único problema en los juguetes de dudosa calidad, por lo que siempre es pertinente "constatar que no se adicionen otros tipos de tóxicos, porque a veces pueden incluir, por ejemplo, metales pesados".

Por este motivo, Díaz recomendó que los padres, a la hora de ir a comprar un juguete para sus hijos, verifiquen "que tenga la aprobación y los controles de regulación correspondientes" y que responda ante "las normas básicas de control y los permisos adecuados", además de "que sean adecuados a la edad, ya que pueden tener metales no permitidos o hidrocarburos que tampoco están permitidos. Y que posean el tamaño pertinente, porque hay chicos que también presentan cuadros de ahogamiento".

Sobre si es posible detectar si algún juguete contiene ftalatos, el especialista fue contundente: "Uno puede verificar si el juguete no tiene la flexibilidad que corresponde, pero no es visible. Para nada, uno no lo puede ver ni constatar a simple vista", sostuvo. Sin embargo, la precaución es siempre una carta a favor de los padres. "Los lugares más económicos pueden tener juguetes con mayor toxicidad", finalizó.

El caso

Dichas declaraciones tuvieron lugar luego de que cayera la banda de los "Reyes Magos tóxicos", que se dedicaba a la comercialización de juguetes con componentes perjudiciales para la salud.

El exitoso operativo tuvo lugar en la zona comercial de Once, donde efectivos de la División Operaciones Especiales Requeridas de la Policía de la Ciudad realizaron diez allanamientos en locales de la calle Perón entre el 2500 y el 2700, solicitados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nº 9 a cargo del doctor Cavallari.

Las pesquisas se concretaron en conjunto con personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo el objetivo de secuestrar juguetes que sean nocivos para la salud por la gran concentración de ftalatos en su composición.

El resultado fue positivo y, como consecuencia, la AGC realizó la clausura de cinco locales por infringir el artículo 201 del Código Penal y 79 del Código Contravencional.

A su vez, fueron demorados diez hombres como partícipes necesarios de la comercialización de estos productos y otro por el delito de cohecho al querer sobornar a los inspectores para que no trabajen bajo la ley.

