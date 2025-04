Silvia Lospennato: "Debemos discutir los problemas que tienen los porteños"

La diputada nacional Silvia Lospennato (PRO) y candidata a legisladora porteña por Volvamos a Buenos Aires se refirió a la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires. La legisladora, que encabeza una de las listas que competirán en las elecciones locales del próximo 18 de mayo, analizó el escenario político y planteó sus objetivos.

"Estas son elecciones locales. Son elecciones para discutir los problemas que tienen los porteños en cada punto de la vereda", afirmó Lospennato.

En ese sentido, enfatizó que, pese a la nacionalización del debate, "los legisladores no se dedican a la macroeconomía ni a los grandes temas nacionales, sino a los temas locales, al metro cuadrado de tu vida cotidiana".

Consultada sobre la posibilidad de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad, Lospennato fue categórica: "Para mí es absolutamente inexplicable. Y como no fuimos nosotros los que tomamos esa decisión, tampoco nos corresponde explicarla. Sí tenemos que afrontar las consecuencias".

Respecto al desempeño electoral del PRO, reconoció: "La elección pasada, Jorge Macri ganó en 2023 con un porcentaje mayoritario de votos para jefe de gobierno". No obstante, admitió que tras esa elección hubo una "crisis generalizada en todas las fuerzas políticas", y adjudicó parte de la situación a la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "Creo que eso fue lo que, de alguna manera, provocó un cambio de época y mucho enojo en la ciudadanía", analizó.

Sobre los desafíos actuales de gestión en la Ciudad, Lospennato reconoció que uno de los temas pendientes es la limpieza urbana: "Reconocemos que hay que mejorar el sistema de contenedores y ya estamos avanzando. No esperamos a que los opositores instalen el tema para actuar". Y remarcó: "Hacemos cargo de cualquier problema que tenga la ciudad. Somos un gobierno que escucha y resuelve".

Consultada por las declaraciones recientes de Mauricio Macri, quien apuntó contra dirigentes que "tienen precio", Lospennato respaldó al expresidente: "Compartimos los valores del PRO, que son los del trabajo, la buena gestión pública y la integridad. La asociación primera que uno hace es dinero u obras".

Ficha Limpia

La legisladora también confirmó su participación en el debate de candidatos legislativos que se realizará el próximo martes 23 de abril a las 20 horas, transmitido por el Canal de la Ciudad. "Voy a estar ahí. Lo vengo difundiendo en mis redes porque me parece que va a ser una oportunidad súper importante para que todos los vecinos escuchen a los candidatos", afirmó.

Finalmente, se refirió al proyecto de Ficha Limpia, impulsado en el Congreso y a la espera de sanción definitiva en el Senado. "Los jefes de todos los bloques no kirchneristas firmaron el pedido de sesión especial para el 7 de mayo. Esperamos que no haya imprevistos, porque quien no esté presente ese día estará en contra de la transparencia", advirtió