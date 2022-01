Tras recibir un llamado al 911, el cuerpo de Longhi, de 59 años, fue encontrado por la policía en la caja de su vehículo sobre la banquina de la Ruta Provincial 42, a la altura del paraje La Choza.

De acuerdo con lo informado al portal Qué Pasa, la autopsia determinará si la herida en el cuello con la fue encontrado corresponde a una puñalada o a un disparo. Producto del estado de abandono, el cuerpo también poseía quemaduras por el sol.

La investigación además busca dar con el paradero del autor o los autores del hecho, en el marco de una causa que en un principio fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte", pero luego fue cambiada a "Homicidio".

Marcelo Longhi era vecino de la localidad de Florida y presidente del VILO hace casi 10 años. Trabajaba en una fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno en Munro y en las últimas horas vecinos, amigos y familiares lo despidieron a través de las redes sociales.

ADEMÁS:

Un investigador que participa de la reconstrucción de la escena afirmó que aparentemente "Longhi no estaba solo": "Estacionaron la camioneta a unos 150 metros del puente y se bajaron para tomar cerveza: había latas vacías de la misma marca tanto abajo del puente como arriba de la camioneta".

Y agregó: "Algo paso que, supuestamente, el o los acompañantes llevaron a Longhi ya desvanecido hasta la camioneta y lo arrojaron en la caja. Allí también estaba su celular y $180.000".

En la Municipalidad de Vicente López y el club Vilo quedaron impactados con la noticia de la muerte de Longhi. Jorge Macri tenía una relación de trabajo con ex rugbier por obras que se realizaron durante su gestión en el complejo deportivo ubicado en el Bajo del Partido. "No puedo aún creerlo. Es muy triste todo", dijo el Secretario de deportes de la comuna, el ex puma Fabián Turnes.