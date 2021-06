Maradona: abogado de la enfermera pidió el sobreseimiento

En la puerta de la Fiscalía General de San Isidro, el letrado Rodolfo Baqué manifestó a la prensa su decisión de pedir el sobreseimiento de su defendida en la causa. Sobre la enfermera de la empresa "Medidom", el abogado dijo que "además de declarar contestó todas las preguntas que la fiscalía le hizo".

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a pedir la presencia del juez del caso, Orlando Diaz, en la audiencia, que lo hizo vía remota, Baqué dijo: "Es un expediente con treinta cuerpos y después de terminada la declaración se pidió el sobreseimiento de Madrid".

Según el defensor, la enfermera "habló doce horas en su vida con Maradona y, según la declaración de (el enfermero Ricardo) Almirón, fue la única persona que lo bañó desde el 11 de noviembre al 25 y después todos los médicos tratantes y todas las persona del círculo que vivía en la casa, más Maradona, le prohibieron tratarlo".

"Solamente le suministraba la medicación psiquiátrica, medicación que en la autopsia apareció que había digerido el paciente, entonces acusarla por homicidio con dolo eventual, es decir, queriendo matarlo... Queremos que el juez pueda escuchar de boca de ella que esta acusación es errónea respecto de ella", agregó.

Finalmente, Baqué dijo que "no hubo ningún cambio" en la declaración de Madrid y que van a demostrar que "desde el primer día fue víctima de una campaña de prensa" -llevada adelante por el jefe de prensa de Matías Morla- en su contra, al ser señalada por otro de los imputados como una persona "irresponsable, que lo había dejado a Maradona a su suerte y que por eso se había muerto".

Madrid fue la segunda en ser indagada esta semana por los tres fiscales que llevan adelante la investigación, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra. En su primera declaración como testigo, Madrid explicó que aquella mañana del 25 de noviembre nunca ingresó a la habitación de Maradona para dejarlo descansar porque sabía que al mediodía irían la psiquiatra y el psicólogo, y relató cómo ella misma encabezó las maniobras de RCP que fueron infructuosas.

Los fiscales volvieron a citarla cuando descubrieron que había escrito un informe para "Medidom" en el que constaba que aquella mañana había intentado controlar a Maradona y que él se había negado.

En esa segunda testimonial, a foja 161, Madrid reconoció que ese informe era trucho y que lo hizo por pedido de su supervisor, Mariano Ariel Perroni (40), otro de los imputados citado a indagatoria para mañana. "Hice un reporte en la casa de Maradona, tras haber declarado en la fiscalía porque es lo que me indicó Mariano, el coordinador. Dije que intenté tomarle los signos vitales y él no me dejó, pero la verdad es que eso no pasó", declaró en aquella oportunidad.